Нацбанк не выдержит: Украине предсказали банкротство

Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.

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Смолий занимал свою должность с марта 2018 года. 1 июля он написал заявление об уходе с поста и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Свое решение он объяснил «систематическим политическим давлением» на банк. В пятницу, 3 июля, Верховная рада по предложению Зеленского приняла это заявление.

Газета отмечает, что он ушел в отставку «в период продолжающейся эмиссии государственных облигаций, общий объем которой составляет $1,75 млрд».

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов», — пишут немецкие журналисты.

Утверждается, что в этом году Киев должен рефинансировать, то есть заменить новыми, старые кредиты на $17 млрд, срок погашения которых подходит к концу. «С этой целью еще в четверг Национальный банк Украины (НБУ) через банки Goldman Sachs и JP Morgan начал подписку на размещение 12-летних евробондов с процентной ставкой от 7,3% до 7,4%. 8 июля этот выпуск еврооблигаций предполагалось разместить на Лондонской бирже», — говорится в материале. Но эти действия были приостановлены из-за «грома среди ясного неба» — увольнения Смолия.

Издание подчеркивает, что Украина смогла пережить 2014 год, когда после начала внутреннего конфликта и воссоединения Крыма с Россией произошел «резкий обвал экономики», только благодаря поддержке Международного валютного фонда (МВФ), исчисляемой «в миллиардах».

Когда на мир обрушился еще один кризис из-за пандемии коронавируса, Украина опять получила помощь от МВФ. «Лишь благодаря этому резервному кредитному соглашению Украина получила возможность выдавать крайне необходимые кредиты и ссуды», — напоминает издание.

Аналитики считают, что отставка Смолия нанесла сильный удар по Зеленскому, а также является «вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ». В то же время эксперты поясняют, что нацбанк Украины «сохранит свою независимость», так как это одно из условий успешного взаимодействия с МВФ. Организация ранее настояла «на неоднократном упоминании положения о независимости эмиссионного банка в новом соглашении о резервном кредите, которое было заключено 9 июня», говорится в материале.

Издание приводит в материале мнение эксперта по Украине Тимоти Эша, который считает, что отставка Смолия — это «большой риск для рыночно-финансовой стабилизации страны; кроме того, эта отставка ставит под сомнение реформу банковского сектора на Украине, направленную против таких людей, как Коломойский».

Немецкие журналисты выражают мнение, что глава НБУ ушел со своего поста из-за давления украинского олигарха Игоря Коломойского, которого считают близким знакомым президента страны. Сам же Смолий объяснил свой уход давлением со стороны действующей власти.

«Я в своем письме сказал, что в течение последнего года возле Национального банка [проходили] проплаченные митинги, на которых выступали сидящие здесь в зале народные депутаты, месяц блокирования моего дома, месяц блокирования домов моих заместителей — это системное годовое давление», — заявил он, выступая перед депутатами рады во время рассмотрения вопроса о его отставке.

Смолий добавил, что во время совещаний с парламентариями, с министрами страны неоднократно звучали призывы «залить экономику деньгами», отменить базовые принципы регулирования банковской системой.

«Я хочу, чтобы моя отставка послужила предупреждением относительно возможности новых попыток подорвать институциональные основы Центрального банка на Украине», — приводит немецкое издание слова Смолия.