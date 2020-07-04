«Это позор»: Додон объявил войну парламенту

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал сделать все возможное, чтобы распустить парламент страны. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, комментируя ситуацию в законодательном собрании, где коалиции Партии социалистов и Демократической партии лишились большинства из-за перехода депутатов в оппозицию.

Глава государства считает, что эта ситуация сложилась из-за подкупа депутатов олигархами.

«Это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, которые являются единственным решением», — пообещал Додон.

Реклама

К выводу о подкупе президента подвело признание депутата Дмитрия Гацкана. Изначально перейдя из правящей коалиции в оппозицию, он затем сдал мандат, заявив, что его подкупают. По словам главы государства, это — не единственный случай. Несколько депутатов-социалистов, которым поступали аналогичные предложения, обратились в прокуратуру. По их заявлениям были возбуждены уголовные дела.

Менее принципиальными оказались коллеги социалистов из Демпартии. Именно из-за раскола в их фракции и развалилась правящая коалиция. На протяжении нескольких месяцев фракцию партии покидали депутаты, переходя в ряды конкурентов из оппозиционной группы проевропейских депутатов Pro Moldova.

Поводом для раскола стало желание оппозиции свергнуть правительство Иона Кику.

К этому шагу парламент призвал лидер фракции Pro Moldova Андриан Канду. Его поддержали многие оппозиционеры: бывшие партнеры социалистов по правительству из правого блока ACUM, а также депутаты из партии «Шор», чей лидер олигарх Илан Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле.

При этом Канду подчеркивает, что консолидация депутатов нужна лишь для отставки действующего правительства, а не формирования нового кабинета. Это говорит о том, что новый состав правительства в ближайшее время вряд ли может быть утвержден. Если парламент дважды не утвердит правительство, страна действительно подойдет к новым досрочным парламентским выборам.

«Не исключаю, что правительство после всех игр оппозиции может пойти именно по этому принципу. В этом случае у нас два варианта, когда могут пройти досрочные парламентские выборы.

Считаю, что было бы хорошо проводить их одновременно с президентскими. Почему? Чтобы не тратить время два раза», — говорит Додон.

При этом молдавское законодательство предусматривает, что между выборами, проходящими на национальном уровне, должно пройти не менее полугода, соответственно, если возникнет необходимость проведения досрочных выборов парламента, то их придется отложить до весны 2021 года.

Партия социалистов уже ищет выход из этой юридической коллизии: депутаты направили в конституционный суд запрос, чтобы узнать, можно ли провести президентские и парламентские выборы в один день.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер,

у самого Додона нет никаких юридических инструментов для роспуска парламента.

«Это заявление стоит воспринимать как политическое. Он хотел бы это сделать, но не может», — говорит эксперт.

Слова молдавского лидера показывают его желание избавиться от фракции Pro Moldova. Однако, как указывает Брутер, даже если этой цели добиться удастся, на выборах точно не получится избавиться от партии «Шор», придерживающейся таких же взглядов.

Кроме того, как показывают опросы, лояльной президенту Партии социалистов в любом случае не удастся сформировать единоличное большинство.

«Сейчас Додону нужно готовиться к президентским выборам. Он имеет неплохой шанс выиграть, хотя ситуация в парламенте конечно же влияет на политическую обстановку в стране», — заключает эксперт.