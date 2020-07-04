«Признание не волнует»: Крым ответил на решение Турции

Турецкие власти, отказавшись признать Крым российским, показали свою неспособность адекватно реагировать на международную обстановку, уверен глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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«Ничто не вечно под луной, сказал один из классиков. Мевлют Чавушоглу, заявляя, что Турция никогда не признает Крым частью России, чересчур сильно переигрывает. Хочу напомнить, что его должность, назначаемая избираемым президентом. И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

Умеров отметил, что жителям полуострова «торопиться некуда», так как они «дома и надолго». Он также предположил, что отказ признавать статус полуострова может привести к значительным экономическим потерям Турции.

«Я думаю, турецкие политики помнят, насколько глубоко они зависимы от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции», — обратил внимание представитель крымских татар.

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции — главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.

«Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует», — заявил он в комментарии РИА «Новости». Собеседник агентства добавил, что признание мирового сообщества не волнует крымских жителей.

«Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью Российской Федерации. Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России», — заверил Цеков.

Сенатор убежден, что иностранные государства рано или поздно признают российский статус полуострова, так как это уже является историческим фактом, с которым необходимо считаться.

Ранее украинское издание УНИАН сообщило о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз подтвердил, что Турция никогда не признает Крым российским, так как занимает принципиальную позицию по этому вопросу.

Это заявление прозвучало на пресс-конференции, проведенной в Анталии совместно с украинским коллегой Чавушоглу Дмитрием Кулебой в рамках его рабочего визита в Турцию.

«На каждой такой [международной] площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма.

Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим», — обратил внимание турецкий министр.

Кулеба, в свою очередь, объявил, что Украина благодарна Турции за такую позицию и поддержку Киева по вопросу признания крымского полуострова. Глава украинского МИДа отметил, что турецкие власти не только говорят об этом, но совершают «конкретные действия, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова».

«Будем в дальнейшем делать все для поддержания стабильности международного порядка и недопущения его нарушения со стороны тех государств, которые считают возможным совершать агрессию и незаконно оккупировать территории других стран», — пообещал Кулеба.

В 2014 году на Украине произошел переворот власти. После этого местные крымские власти провели среди населения полуострова референдум, на котором решался вопрос о воссоединении с Россией. На голосование пришло большинство крымчан, имеющих на тот момент право голоса. Практически все они поддержали эту инициативу. Таким образом, население Крыма само выбрало свою дальнейшую судьбу. В марте 2014 года полуостров перед под российскую юрисдикцию.

Но это решение не признал ряд стран. Среди них некоторые государства Европы, США и Украина, которая до сих считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Страны, не признающие российский статус Крыма, ввели санкции против России, в частности, в отношении Крымского региона.