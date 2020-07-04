«Независимая страна»: Зеленский отверг требования по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина — независимое государство.

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«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов относительного предложения предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника. Это предложение ранее приписывалось Москве.

Накануне в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки». В этих переговорах приняли участие Дмитрий Козак, который представлял российскую сторону, Ян Хеккер — с немецкой стороны, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак.

Незадолго до начала встречи портал Der Spiegel сообщил, что якобы российская сторона настаивает на том, чтобы Украина к 6 июля представила в контактной группе проект по изменению Конституции, чтобы закрепить в ней особый статус самопровозглашенных республик Донбасса. В требование также якобы входило представление «без дополнительных условий» списка удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц, чтобы впоследствии можно было провести обмен.

При этом Der Spiegel ссылался на неофициальный рабочий документ делегации из России, который якобы поступил в распоряжение редакции.

Что касается этих переговоров, Зеленский заявил, что пока не готов комментировать их итоги. «Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать», — отметил он. Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос более детально с руководителем своего аппарата Андреем Ермаком.

Ранее офис президента Украины отметил, что встреча советников «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине». Украинская сторона также отметила, что «российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». Но в офисе украинского лидера не уточнили, по какому вопросу Россия взяла паузу.

Тем временем заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что переговоры в Берлине не привели к какому-то прорыву в решении конфликта в Донбассе. «Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями», — отметил он накануне.

Козак констатировал, что «не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», хотя это предусмотрено минскими соглашениями, под которыми украинская сторона ставила свою подпись в 2015 году.

По словам советника, во время встречи «были попытки определить конкретные даты «нормандского саммита» на высшем уровне», но пока «очень-очень рано» говорить о конкретной дате такой встречи.

Причиной тому он назвал большой объем работ, которые необходимо выполнить по итогам прошлого саммита в Париже, который прошел в 2019 году.

В первую очередь это касается украинской стороны, которая должна принять десятки законов и согласовать их с Донбассом, отметил Дмитрий Козак. Политик отметил, что со стороны Киева звучат предложения о том, «Донбассу вообще никакой статус не нужен», так как в стране и так проводится децентрализация. «Но эту децентрализацию, которая проводится на Украине, еще никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса», — обратил внимание Козак.

Но в то же время он указал, что в настоящее время удалось «приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок». Окончательно согласовать такие меры пока не удалось, но это можно будет осуществить «в телефонном режиме».