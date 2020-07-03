Антикитайская коалиция: зачем Трамп зовет Россию обратно в G7

США не отказываются от идеи пригласить Россию в саммит G7, который был перенесен на осень. Об этом рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью телеканалу РБК.

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«Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», — сказал он.

Саммит «большой семерки» был изначально запланирован на июнь, принимать гостей президент США Дональд Трамп как лидер страны-председателя планировал в своей резиденции Кэмп-Дэвид. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено, однако в конце мая глава Белого дома все же раздумывал над тем, чтобы провести саммит, как и планировалось, в июне.

В таком случае саммит G7 мог стать первым дипломатическим мероприятием, на котором мировые лидеры встретились бы лично после месяцев ограничений из-за коронавируса. И для главы Белого дома это был достаточно амбициозный и важный план. Принять у себя членов «семерки» — лучший сигнал всему миру и, прежде всего, своим избирателям, что США успешно справились с пандемией и готовы быть первыми в борьбе с последствиями коронавируса.

Идея, впрочем, провалилась, приглашение Трампа отклонила канцлер Германии Ангела Меркель. Официально — из-за опасений, связанных с коронавирусом. Глава Белого дома снова решил перенести саммит на осень, но на этот раз придумал новый план, который сделал бы председательство США и прием «семерки» особенным — расширить количество приглашенных гостей.

«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп, добавив, что хочет пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в G11.

Против такой инициативы тут же высказались Великобритания и Канада. Россия была исключена из G8 в 2014 году из-за присоединения Крыма, на что и сослались лидеры этих стран.

«Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым, и она продолжает неуважительно относиться к международным правилам и нормам, поэтому она остаётся вне группы G7 и будет оставаться вне этой группы», — заявил канадский премьер 1 июня.

О том же заявил и представитель премьер-министра Великобритании. «Россия была удалена из G7 вслед за аннексией Крыма [в 2014 году] и с тех пор не продемонстрировала никаких перемен в своем поведении, которые могли бы оправдать ее возвращение, — сказал он. — Мы бы не поддержали ее возвращение в качестве члена этой группы».

При этом представитель Джонсона уточнил: «Нам необходимо изучить, что конкретно предлагают США. То, что страна, председательствующая в G7, приглашает других лидеров в качестве гостей — обычное явление».

%Действительно, США как председатель «Большой семерки» могут пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя, не меняя при этом состав участников. По всей вероятности, обсуждая «вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», имеется в виду именно приглашение Москвы как гостя.

Идея Трампа пригласить Россию в G7 не нова, она уже вызывала дискуссию среди участников клуба. Так, глава Белого дома продвигал свою инициативу на саммите в 2018 году, и на саммите в 2019 году.

«Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров», — говорил президент США в 2018 году.

«Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию — хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет», — говорил Дональд Трамп в прошлом году.

Иными словами, в этой инициативе глава Белого дома проявляет непривычное для него постоянство, несмотря на сопротивление других стран «семерки».

Россия, впрочем, отреагировала на гостеприимство Трампа достаточно прохладно.

«Идея о расширенном заседании Группы семи в принципе идет в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства. Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», — заявила 2 июня представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что в Москве согласны мнением президента США о том, что «семерка» в ее нынешнем виде «очень устаревшая группа стран», не отражающая должным образом происходящие в мире процессы.

«С таким подходом согласны, — подчеркнула она. — Наша позиция на этот счет хорошо известна. Решать вопросы мировой политики и экономики в рамках эксклюзивных клубов западных стран невозможно. Это объективная реальность».

Захарова при этом указала на уже существующий эффективный формат, такой как Группа двадцати, в которой представлены как государства «семерки», так и БРИКС.

Реакция России на слова Трампа отражает и мотивацию главы Белого дома и отношение к этому Москвы. Российская сторона указывает, что считает целесообразным решать глобальные проблемы с участием Китая, с которым она установила теплые и союзнические отношения, в то время как президент США считает Пекин одной из таких глобальных проблем. Расширение «большой семерки» Трамп видит в рамках укрепления своих позиций в противостоянии с Китаем, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Здесь несколько определенных факторов, главным из них является фактор Китая. Сдерживание Китая Трамп позиционирует, как одну из главных тем саммита G7, и он, конечно же, хотел бы очень подключить Россию к системе сдерживания Китая», — отмечает эксперт.

В этом ключе логичным кажется и инициатива главы Белого дома включить в «семерку» Австралию, Индию и Южную Корею. Австралия и Индия являются партнерами США по Четырёхстороннему диалогу по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Четвертой страной в «квадрате» является Япония. Основой для кооперации стран стали их опасения относительно политики Китая, соответственно, коалиция носит, преимущественно антикитайский характер.

Также Дональд Трамп хотел бы видеть в числе G7, как широкого клуба по сопротивлению Китаю, Южную Корею, как одного из главных своих партнеров в регионе.

Впрочем, Россия уже не раз давала понять, что не планирует играть с Вашингтоном против Пекина. Реакция МИДа РФ на инициативу Трампа также стала намеком на этот факт.

Между тем, антикитайская риторика со стороны Белого дома усиливается в преддверие президентских выборов. Тема противостояния США и Китая уже стала одной из центральных в этой предвыборной кампании, причем, помимо того, что Вашингтон видит в Пекине наибольшую угрозу, существует и другая причина, по которой фактор КНР сейчас активно раскручивается командой президента.

Пандемия коронавируса лишила Трампа его главного козыря в борьбе за кресло президента — низкого уровня безработицы и роста экономики. Кроме того, вспышка заболевания усилила антикитайские настроения в стране.

«В этой ситуации Трампу не остается ничего другого, кроме как обвинять в этом Китай, переводить стрелки и говорить, что во всех тех проблемах, с которыми американское общество и экономика столкнулись в 2020 году, виноват Китай. Соответственно, чем более жесткой является антикитайская политика, тем большим молодцом выступает Трамп в защите американских интересов и наказании Китая за те проблемы, с которыми столкнулась Америка», — отмечает Дмитрий Суслов.