«Национальное бедствие»: коронавирус расколол окружение Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает ношение масок в рамках борьбы с распространением коронавируса. Однако сам он зачастую пренебрегает этой мерой предосторожности, так как обычно его окружают люди, проходящие регулярное тестирование и соблюдающие необходимую дистанцию.

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«Я бы надел маску, если бы вокруг меня стояли другие люди на небольшой дистанции», — сказал Трамп в интервью Fox Business.

Не всем жителям США стоит придерживаться масочного режима, продолжил президент, потому что в некоторых районах страны люди соблюдают нормы социального дистанцирования.

Трампа не раз критиковали за то, что он посещает публичные мероприятия без маски, тем самым подавая плохой пример американцам. Впрочем, позиция президента остается неизменной.

При этом вопрос необходимости использования средств защиты в США стоит особенно остро, поскольку страна столкнулась с новой вспышкой вируса. За сутки на американской территории выявлено 50,6 тыс. случаев заражения — почти на 6 тыс. больше показателя предыдущего дня.

Число заболевших постепенно увеличивается начиная с середины июня, с каждым днем ставя новый рекорд. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили почти 2,7 млн заразившихся, более 128 тысяч из них скончались. Отмечается, что почти 730 тысяч человек выздоровели.

В подобных условиях слова президента о том, что ряду американцев не стоит носить маски, действительно могут вызывать вопросы. Но в целом они являются продолжением политики Белого дома по отвлечению внимания электората от опасности пандемии.

Конфликт в Белом доме

Западные СМИ не раз писали, что действия Трампа в отношении пандемии вызывают ряд вопросов. Еще в начале эпидемии президент пытался преуменьшить масштаб проблемы, чтобы выставить себя в позитивном свете. Теперь же США занимают первое место в мире по числу заболевших, умерших и новых зараженных, но стратегия Белого дома почти не изменилась.

С мая администрация Трампа взяла курс на снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией, уверяя население, что угроза практически миновала. В этой же связи брифинги по коронавирусу, проводимые ежедневно, были отменены.

Несмотря на сопротивление местных властей, в июне США практически полностью освободились от формального карантина.

При этом вместе со стартом кампании за «открытие страны» Трамп активно развивал тему ответственности Китая за пандемию, тем самым также отвлекая внимание от ситуации непосредственно в США, хотя соперники президента от демократов и указывали на проблемы в здравоохранении и опасность новой вспышки.

Теперь Вашингтон действительно столкнулся с всплеском числа заболевших, что ставит ряд вопросов перед Белым домом и вызывает споры в рядах советников президента. Как пишет Politico, между помощниками Трампа началась настоящая внутренняя борьба — часть советников призывают восстановить курс на информирование американцев об опасности вируса, в частности, за счет возрождения брифингов Белого дома, а остальные выступают за продолжение текущей кампании, практически игнорирующей проблему.

Первую команду возглавляет вице-президент Майк Пенс, который в последнее время сделал ряд противоречивых шагов. Так, «правая рука» Трампа созвал срочный брифинг после вспышки вируса, неожиданно поблагодарил губернаторов, настаивающих на приостановке открытия штатов — чего никогда не делал президент — и даже использовал маску во время визита в Техас, хотя раньше практически не использовал средства защиты.

Во вторую группу входит руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус, зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, помощница президента Хоуп Хикс и ряд других высокопоставленных советников.

«Трампу просто неохота, да и невыгодно с политической точки зрения возвращаться к брифингам. Опять на него будут вешать эту вспышку, хотя в значительной степени ответственность лежит непосредственно на властях штатов»,

— заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Урегулирование ситуации с коронавирусом по большей части находится в руках местных властей, федеральное правительство может лишь помочь, продолжил эксперт. К тому же вспышка затрагивает не всю страну, поэтому для многих американцев брифинги будут бесполезными.

Камень преткновения

Противостояние сторон усугубляется тем, что, прекратив брифинги по COVID-19, Белый дом фактически потерял контроль над информированием населения о ситуации. Образовавшуюся нишу заняли СМИ и различные противники президента, заставив Вашингтон отбиваться от нападок.

К тому же администрация президента сталкивается с постепенным падением рейтинга одобрения деятельности главы государства в том числе из-за страха американцев перед вирусом. Согласно июльскому опросу Morning Consult, действия Трампа поддерживают только 39% респондентов, а недовольны американским лидеров 59% опрошенных.

При этом только четверть избирателей считают, что страна движется в правильном направлении, в то время как 75% уверены в обратном — рекордно высокий показатель для президентства Трампа.

Более 60% респондентов также заявили, что правительство должно решить проблему с распространением коронавируса.

В то же время сам президент сосредоточен на Китае, а также ситуации вокруг протестов против жестокости полиции и расизма, захлестнувших США в июне. Таким образом Трамп отчасти упускает главный запрос американцев — борьбу с пандемией, — в основном информируя население лишь о разработках вакцины.

Все эти факторы в совокупности создают проблемы для Белого дома и заставляют советников президента рассуждать о дальнейших шагах. С точки зрения обозревателя Politico Нэнси Кок, главным камнем преткновения является сам Трамп — президент любит внимание и выступления, но его брифинги в разгар эпидемии зачастую приводили к негативной реакции в СМИ.

Очевидным выходом из ситуации станет меньшая роль президента в подобных мероприятиях, то есть основное внимание должно быть сосредоточено непосредственно на экспертах и специалистах в области здравоохранения.

Однако возврат к брифингам в целом может ударить по позициям президента, поскольку он длительное время не уделял должного внимания пандемии.

Как именно советники Белого дома смогут выйти из данного кризиса — пока неизвестно, но скорее всего решение будет принято в ближайшее время. Новые выборы президента неотвратимо приближаются, и в условиях падения рейтингов Трампа выход необходимо найти как можно скорее.

Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации: если число заболевших продолжит расти прежними темпами, уверен Юрий Рогулев, Белый дом будет вынужден вернуть ежедневные брифинги.

«Цифры уже фактически зашкаливают. Им придется пойти на этот шаг, так как масштаб проблемы может приблизиться к общенациональному бедствию», — резюмировал эксперт.