За талибов*: Пелоси призвала ввести санкции против России

Председатель палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси призвала ввести антироссийские санкции из-за скандала, вызванного публикацией в газете The New York Times статьи о «сговоре» России и движения «Талибан» (запрещено в РФ). В эфире телеканала MSNBC политик также

обвинила президента США Дональда Трампа в бездействии — он «не защитил американских солдат, хотя знал обо всем».

«Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно», — подчеркнула Пелоси.

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В статье NYT от 26 июня сообщается, что российские военные разведчики якобы предлагали талибам нападать на военнослужащих международной коалиции во главе с США в Афганистане. При этом журналисты также сообщили, что американская разведка изучала версию о причастности России к гибели троих солдат США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютной уткой» эти сообщения СМИ. В то же время, МИД РФ также обвинил NYT в публикации заведомо ложной информации.

Сам президент Трамп в Twitter заявил, что американская разведка признала недостоверными сведения о «сговоре» Москвы и «Талибана». Вице-президент США Майк Пенс также указал, что ему не сообщали о подобном.

1 июля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у военного ведомства не было информации, которая бы подтверждала данные The New York Times о «наградах», якобы предлагавшихся российскими военными боевикам за убийство американцев и их союзников. Кроме того, Трамп призвал NYT раскрыть свой анонимный источник и не заниматься «вбросами».

Он предположил, что источника у журналистов в принципе не было.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни добавила, что Трампа никто не информировал о «секретных операциях» России на афганском направлении. Министерство иностранных дел РФ в комментарии ТАСС подчеркнуло, что

публикация на страницах NYT — вброс американской разведки, который «наглядно демонстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов», которым «приходится придумывать чушь».

В ведомстве также обвинили разведку США в причастности к наркоторговле в Афганистане. Российский МИД полагает, что американским разведслужбам не нравятся усилия дипломатов, которые «способствуют запуску мирных переговоров» между правительством в Кабуле и талибами. В то же время, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что «фальшивые новости» американских СМИ на «афганскую тему» привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

В 2017 году Замир Кабулов, спецпредставитель президента России в вопросах Афганистана, заявил «Известиям», что армия США «ничего толком не может сделать» в горячей точке.

«Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась», — утверждает Кабулов.

По мнению Москвы, Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма.

С начала своего присутствия в Афганистане в 2001 году американцы придерживались комплексного видения проблемы, рассказал «Газете.Ru» Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД).

«Борьба с терроризмом подразумевает не только военные операции против группировок боевиков, но и работу с питательной средой для развития террористических организаций.

Одновременно с войной американцы решили инвестировать в развитие Афганистана, — считает эксперт. — Многое было сделано, в частности — построены элементарные институты государственной власти. Но Афганистан остается многосоставным и сложным обществом с большим количеством субэтносов».

«Американцы испытывают разочарование — деньги на построение демократического общества улетели в трубу», — добавил Тимофеев.