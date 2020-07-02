«Работа такая — артист»: что говорят о Зеленском в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов решил напомнить о поправке в Конституцию РФ, запрещающую отчуждать территории страны, необычным способом. Как сообщает РИА «Новости», он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видеоролик украинской студии «Квартал 95», в котором участвовал тогда еще не бывший политиком Владимир Зеленский.

В ролике Зеленский играет библейского персонажа Ноя, радующегося после потопа, что он «хохол, а не москаль». После «глас с небес» дарует «Ною» высочайшую точку Украины — гору Говерла — и реку Днепр, однако о Крыме Зеленскому наказывает забыть.

«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане», — написал крымский руководитель.

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По словам Аксенова, Зеленский давно уже понимает «ситуацию с принадлежностью полуострова», однако должен следовать сценарию «западных режиссеров», играя роль президента Украины.

«Ничего не поделаешь, работа такая — артист», — добавил глава Крыма.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе — столице российского Крыма. По словам Зеленского, эти колокола «известят о мире», когда тот установится «по всей Украине».

Неделей ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев подготовил трехэтапную стратегию по возвращению Крыма. Разработка плана идет вместе с «постоянным представителем президента Украины в Автономной республике Крым», сказал глава украинского МИДа. Чтобы «деоккупировать» полуостров, нужно решить «три тактические и одну стратегическую задачи».

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — заявил Кулеба.

По его словам, тактические шаги — это постоянное упоминание Крыма, его «сохранение на повестке дня», обеспечение эффективных санкций против полуострова и международное давление на Российскую Федерацию.

В конце апреля Украина уже инициировала один дипломатический скандал из-за Крыма — МИД страны возмущался археологическими раскопками в Крыму, а также требовал отчет о борьбе России с коронавирусом COVID-19 в Крыму и Донбассе.

При этом Москва вернула украинской стороне обе претензии без какой-либо реакции. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва и впредь будет так поступать со всеми нотами Киева, касающимися Крыма, а что касается самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то украинская сторона имеет возможность общаться с их представителями напрямую.

«В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан — российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время МИД Украины направляет все силы на бомбардировку «государства-агрессора» — как они нас называют, грозными нотами протеста», — указала дипломат.

Крым перешел под юрисдикцию России в 2014 году по итогам общенародного референдума — более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Часть международного сообщества признавать вхождение в состав России новых субъектов отказалась, ряд западных стран ввел антироссийские санкции. Москва ответила контрсанкциями и призывами к политикам ЕС и США лично посетить Крым, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в регионе — приглашениями воспользовались многие депутаты европейских парламентов и общественные деятели из Америки.