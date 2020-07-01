Вернуть нефть: Россия, Турция и Иран провели саммит по Сирии

Для установления стабильности в Сирии определяющими станут действия Турции, России и Ирана, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы приложим все возможные усилия для обеспечения стабильности и благосостояния в соседней Сирии. Поскольку мы являемся странами — гарантами астанинского процесса [РФ, Турция и Иран], наши решения и наши действия будут иметь ключевое значение и станут определяющим фактором для стабильности в Сирии», — отметил он на саммите стран — гарантов астанинского процесса по урегулированию в САР.

По его словам, для Турции остаются в приоритете территориальная целостность Сирии, а также прекращение огня на территории республики.

На саммите главы трех государств осудили незаконный захват месторождений и присвоение нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии. Ранее курдские отряды «Сирийских демократических сил» вместе с американскими военнослужащими взяли под контроль крупнейшие в САР месторождения нефти в Румейлане и Дейр-эз-Зоре.

«Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и согласились с этой целью координировать свои усилия, выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике», — говорится в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны также согласовали продолжение сотрудничества для «окончательной ликвидации ИГ (организация запрещена в России), «Джабхат ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) или ИГ [упомянутые организации запрещены в России]».

Вместе с тем главы государств подчеркнули, что нужно обеспечить защиту гражданских лиц и местной инфраструктуры с соблюдением международного гуманитарного права.

В заявлении также указано, что лидеры России, Ирана и Турции «подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу».

Кроме того, они выразили озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии. Их также беспокоит состояние здравоохранения Сирии, социально-экономическая и гуманитарная обстановка, которая осложняется пандемией коронавируса.

«Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса. Отметили в этой связи насущную необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа по всей территории Сирии, для того чтобы облегчить страдания сирийского народа, и призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить оказываемую ими помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий», — отмечается в коммюнике.

Стороны также обсудили израильские атаки в Сирии, которые определили как «дестабилизирующие, нарушающие суверенитет и территориальную целостность страны», а также договорились о следующей очной встрече. «Решили провести следующий трехсторонний саммит в Исламской Республике Иран по приглашению президента Роухани, как только это будет возможно», — отмечается в заявлении.

Процесс мирных переговоров был инициирован тремя странами в 2017 году. Первый саммит прошел в Астане [ныне — Нур-Султан]. К данному моменту состоялось 14 встреч. К этому процессу были привлечены правительство арабской республики и делегация сирийской оппозиции. Параллельно с этим проходят встречи глав государств-гарантов, которые посвящены урегулированию ситуации в Сирии. Ранее прошло пять саммитов.

Такой формат переговоров принес свой результат. В частности, тройка лидеров договорилась создать четыре зоны деэскалации — территории, свободных от столкновений правительственных войск и формирований вооруженной оппозиции.