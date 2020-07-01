«Прощения не будет»: в Раде заявили о предательстве «Слуг народа»

Украинский парламентарий Вадим Рабинович раскритиковал своих коллег из партии «Слуга народа» и обвинил их в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал «112 Украина».

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«Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета [Галина Третьякова] заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», — заявил он.

Таким образом Рабинович ответил на слова депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

Третьякова возглавляет комитет по социальной политике. Ее выступление проходило в рамках онлайн-конференции и появилось в украинских СМИ на прошлой неделе.

«Когда мы предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование и так далее, а рождают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, тогда мы получаем, я скажу жестко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на общественные средства. Это Маргарет Тэтчер тоже говорила когда-то», — заявила Третьякова.

Она также отметила, что некоторые страны ведут строгую политику в отношении безработных. «Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика», — привела депутат пример, рассказав и про экс-премьера Сингапура, который якобы «стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

По ее мнению, стоит «выкорчевывать» среди населения элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Впоследствии Третьякова попыталась оправдаться за свои слова, назвав фразу «дети низкого качества» неудачной. «Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? Я до сих пор стараюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями», — сказала депутат.

Во время своего выступления в Верховной раде Рабинович отметил, что Третьякова не является «единственным проявлением фашизма» на Украине. Парламентарий напомнил о том, как ранее националисты избили одного из представителей оппозиционной партии. По словам Рабиновича, нападкам подвергаются и другие оппозиционеры, которые не согласны с идеями фашизма, но которые, по мнению депутата, разделяют центральные власти страны.

«Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет.

Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите», — предупредил он.

Оппозиционно настроенный Вадим Рабинович критиковал украинские власти и до прихода Владимира Зеленского к власти. В 2018 году он обвинил их в обнищании украинцев. «Где вы это видите вообще, где это удешевление, на каком базаре? Да, есть сезонные изменения, но в основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — так политик прокомментировал данные Министерства аграрной политики, согласно которым цены на ряд ключевых продуктов снизились.

Он также с иронией заметил, что на самом деле украинцы «живут хорошо, но притворяются, чтобы разжалобить это странное правительство». Рабинович также отметил, что по информации ведомства, две трети украинцев на тот момент (август 2018 года) не планировали отпуск. По его мнению, это значит, что власти «довели страну до практически обнищания».