«Выйти из кризиса»: как Меркель будет рулить Европой

Германия 1 июля начинает свое шестимесячное председательство в Совете ЕС. У руля Евросоюза Берлин встает в сложное время, с этого дня к канцлеру Германии Ангеле Меркель будет приковано наиболее пристальное внимание. И ожидания от председательства ФРГ — крайне высоки.

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«Тот факт, что в период столь тяжелого кризиса председательство в ЕС переходит к Германии, является большой удачей. Ангела Меркель располагает колоссальным опытом европейской политики, а также имеет кредит доверия со стороны всех глав европейских правительств», — говорила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Handelsblatt.

Надежды Европы на ФРГ и лично на Ангелу Меркель вполне оправданы, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Германия является локомотивом европейской интеграции, политическим и экономическим центром ЕС. Это страна, которая вносит наибольший вклад в экономику содружества, которая действительно является скрепой на сегодняшний день в ЕС, которая работает на дальнейшее укрепление и углубление европейской интеграции», — отмечает эксперт.

Во многом же ожидания Европы связаны именно с личностью канцлера Германии, которая находится у власти дольше всех нынешних руководителей содружества.

«Она символизирует стабильность, она символизирует лидерскую роль Германии в Европе, да и в мире в целом. Мир лихорадит и на Меркель многие смотрят, как на такой символ стабильности и традиционного Запада в новом постпандемическом мире, поэтому многие, действительно, возлагают надежды на германское председательство», — отмечает Дмитрий Суслов.

В первую очередь, на плечи Берлина ложится задача спасти экономику содружества после пандемии коронавируса, а также не допустить вторую волну заболевания.

«Ни одна страна не может преодолеть этот кризис изолированно и самостоятельно. Его можно преодолеть, только если мы будем действовать на взаимной основе и сообща. Нашей общей целью должна стать задача выйти из кризиса сообща, последовательно и смотря в будущее. Именно это станет основным мотивом нашего председательства в Совете ЕС», — заявила канцлер 18 июня, выступая в бундестаге.

В интервью The Guardian на этих выходных канцлер ясно дала понять, что неотложной задачей для нее будет достижение соглашения о фонде восстановления экономики ЕС после коронавируса на сумму €750 млрд. Причем €500 млрд предложено выделить в форме грантов. Еще €250 млрд — в виде кредитов.

Долгое время Германия выступала против наращивания солидарного общеевропейского долга. Однако теперь ей предстоит переубедить так называемую «скупую четверку» — Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию — настаивающую на том, чтобы средства выделялись только в виде кредитов и на условиях жесткой экономии.

Этот вопрос будет обсуждаться на первом очном саммите ЕС после закрытия границ 17-18 июля. Для принятия соглашения требуется согласие всех членов содружества. Также на саммите будет обсуждаться проект семилетнего бюджета Евросоюза.

«Выход из кризиса ЕС — это первоочередная задача, которая ложится на германское председательство. И, учитывая вес Германии в Евросоюзе, ее вклад в европейскую экономику, никто лучше с этой задачей, безусловно, не справится, чем Германия.

Здесь действительно хорошо, что сейчас вступает в порядке очередности именно Германия, а не какая-либо другая страна, тем более страна, которая играла бы незначительную роль в экономике ЕС», — отмечает Дмитрий Суслов.

Кроме того, самым важным вопросом остается постепенное снятие ограничений в ЕС, введенных во время пандемии. Европа опасается второй волны коронавируса, однако ей также не терпится запустить экономику.

Накануне Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открываются границы Шенгенской зоны. В перечень попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны. Каждые две недели список будет пересматриваться.

В списке задач Германии также значатся переговоры с Великобританией о ее будущем с ЕС после окончания переходного периода. Этот вопрос, как планируется, станет центральной темой второго этапа председательства Берлина в ЕС. К октябрю стороны надеются достичь торгового соглашения.

Переходный период оканчивается 31 декабря этого года, и Лондон не намерен продлевать этот срок, несмотря на вмешавшуюся в процесс переговоров пандемию и колоссальные разногласия у сторон по ключевым позициям.

Что примечательно, в Великобритании также возлагают большие надежды именно на Ангелу Меркель.

Хотя переговорный процесс со стороны ЕС возглавляет Мишель Барнье, в Лондоне надеются, что канцлеру удастся нащупать компромисс, ссылаясь на ее прагматичность и нежелание «жесткого» разрыва.

На третьем этапе Берлин планирует перейти к вопросам миграции. Символично, что решать эту проблему будет именно Ангела Меркель, которая считается ответственной за «политику открытых дверей», повлекшую за собой миграционный кризис 2015 года.

Также на третьем этапе предстоит перейти к активному обсуждению Европейского «зеленого» соглашения — ЕС планирует к 2050 году вывести экономику на такой уровень, при котором она не будет наносить ущерб климату.

Меркель снова у руля

Помимо этого, Германия во время своего полугодовалого председательства вынуждена будет продолжить незаконченную деятельность предшествующей ей Хорватии. Именно во время председательства Загреба планировалось заключить соглашение о следующем семилетнем бюджете ЕС, а также обсудить комплексное решение проблемы миграции. Кроме того, переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС практически не сдвинулись с места, а вопросы верховенства права ЕС в Венгрии и Польше по-прежнему остаются в подвешенном состоянии.

Еще одним важным моментом председательства Германии станет определение дальнейших взаимоотношений Евросоюза с Китаем. Как сообщал ранее Reuters, Берлин будет настаивать на ужесточении позиции ЕС в отношении КНР, ставя в приоритет взаимность в торговых отношениях. Такие убеждения основаны на жалобах немецких компаний о том, что они не имеют такого же доступа к китайским рынкам, как китайские компании в Германии.

Еще до пандемии планировалось, что одним из важнейших элементов председательства Германии станет саммит ЕС-Китай в Лейпциге. Однако из-за пандемии встречу с участием председателя КНР Си Цзиньпина пришлось перенести, ее проведение зависит от эпидемиологической ситуации осенью.

Впрочем, Берлин так или иначе проявляет готовность вести диалог с Пекином по этому вопросу и, вполне вероятно, сможет о чем-либо договориться. Между тем, согласие Евросоюза и Китая почти наверняка придется не по вкусу США, которые вновь оказались на пороге торговой войны с КНР.

При этом отношения ЕС с Белым домом США нельзя назвать безоблачными и недовольство Дональда Трампа, во многом, связано именно с Германией. Строительство газопровода «Северный поток – 2», недостаточные, по мнению главы Белого дома, взносы в НАТО — все это вызвало напряженности в отношениях сторон.

Все эти вопросы предстоит решать именно Ангеле Меркель, что дает ей шанс для достойного и яркого завершения политической карьеры. Канцлер уже подтвердила, что не будет баллотироваться на пятый срок в 2021 году.

Пандемия коронавируса снова вознесла ее на пик популярности — Берлин достаточно неплохо справился со вспышкой заболевания. Однако председательство Германии в Совете Европы гораздо больше расширяет спектр ее задач, ни одну из которых нельзя назвать маловажной.

«Надежды на Германию, с одной стороны, связаны с достаточно глубоким кризисом, в котором Европейский союз сейчас находится.

Этот кризис очень сильно усугублен пандемией, которая ускорила центробежные настроения, усилила роль стран-членов содружества относительно европейской интеграции и наднациональных институтов ЕС, а, кроме того, создал очень серьезные финансовые проблемы», — отмечает Дмитрий Суслов.

Меркель, впрочем, уже продемонстрировала свой политический уровень, когда не просто согласилась, а возглавила лагерь стран, настаивающих на выделении средств для спасения экономики в особо пострадавших от коронавируса странах, в форме грантов, а не кредитов.

Десять лет назад именно Ангела Меркель возглавила спасение экономики ЕС от финансового краха во время долгового кризиса путем Европейского стабилизационного механизма (ESM). Он предполагает предоставление кредитной линии нуждающимся членами содружества в обмен на условия политики жесткой экономии.

Условия ЕС, который союз выдвинул для спасения Греции и других стран, пострадавших от долгового кризиса еврозоны, были восприняты ими как слишком карательные, в основном, из-за жесткой экономии, требуемой Германией в качестве условия для оказания помощи. Этот опыт подорвал доверие к содружеству среди большинства стран Южной Европы и вызвал антигерманские настроения во многих кругах.

Символично, что возглавить Евросоюз в борьбе с новым кризисом, который, вероятно, станет более тяжелым, снова предстоит канцлеру Германии. Теперь же ее подход кардинально отличается от того, что был десять лет назад. И это демонстрирует способность канцлера учиться на ошибках, а также выносить уроки из своего 15-летнего опыта.