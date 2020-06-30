«Точка невозврата»: Китай придумал наказание для Гонконга

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.

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Документ предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности. При этом

наиболее серьезные нарушения могут привести к пожизненному заключению.

В соответствии с инициативой на территории Гонконга будет создана специальная силовая структура, находящаяся под непосредственным контролем Пекина. Источники газеты South China Morning Post утверждают, что пост главы подразделения может занять один из заместителей министра общественной безопасности Китая.

Несмотря на внешнее давление, в первую очередь со стороны США, выступивших как главный критик законопроекта, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР) принял документ единогласно. Законодатели также одобрили включение данной инициативы в приложение 3 основного закона Гонконга.

Спад напряженности

Гонконг стал частью Китая в 1997 году. В соответствии с заключенным с Великобританией соглашением о передаче города под власть Пекина, Гонконг получал широкую автономию и возможность сохранения демократических институтов в соответствии с принципом «одна страна — две системы».

Такое положение вещей было на руку западным инвесторам: крупные компании легко могли попасть на все еще закрытый китайский рынок именно через Гонконг. Неудивительно, что ситуация вокруг Гонконга последовательно привлекает внимание западных стран во главе с США.

Принятый закон о нацбезопасности Гонконга в целом можно рассматривать как реакцию Пекина на продолжавшиеся почти год антиправительственные демонстрации, которые быстро утратили мирный характер и зачастую приводили к беспорядкам с четким насильственным окрасом.

Немаловажным тут стал и аспект внешнего давления: США фактически открыто поддерживали протестующих. В конце прошлой осени конгресс даже принял закон, который позволил Вашингтону вводить санкции против тех, кто нарушает права жителей города.

Примерно в то же время Китай начал продумывать меры по разрешению ситуации вокруг Гонконга. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, многие упускают, что слова об изменении законодательства Гонконга прозвучали на пленуме ЦК Компартии КНР также осенью прошлого года — об этом открытом текстом сказано в коммюнике.

«Китайские власти уже потеряли надежду на то, что гонконгские законодатели и администрация коллективными усилиями выполнят обязательства, возложенные на них 23 статьей основного закона Гонконга — принять местное законодательство в области национальной безопасности. В итоге китайские власти взяли инициативу в свои руки», — отметил эксперт.

Закон должен оказать влияние на протестное движение Гонконга, которое в последние пять лет сильно деградировало, продолжил Ломанов.

Из борьбы за реальные и вполне достижимые цели оно перешло к требованию политической независимости, что никогда не станет возможным.

Стало больше насилия и вандализма: прежний флер мирных и демократических протестов в 2019 году был утрачен окончательно.

«Поэтому нынешний закон немного отыграет ситуацию назад, так как теперь ходить по улицам с требованием независимости Гонконга станет делом караемым. Однако просто выходы на улицу с различными политическими требованиями, в рамках конструктивного законодательного поля, скорее всего, будут продолжаться. Дух свободолюбия и стремления продемонстрировать свою собственную идентичность у гонконгцев обязательно останется», — уверен эксперт.

Внешнее давление

Возможное подавление протестных акций в Гонконге не исключает продолжения внешнего давления со стороны западных игроков. Вплоть до принятия закона основная борьба развернулась между Китаем и США: страны последовательно обменивались угрозами.

Вашингтон пообещал «наказать должностных лиц Компартии Китая, ответственных за выхолащивание свобод» из Гонконга, в частности, за счет визовых ограничений, а Пекин объявил о принятии «необходимых мер» против официальных лиц США.

Кроме того, американская сторона приостановила действие преференциального режима в отношении Гонконга, чтобы важные для США технологии не оказались в руках китайской армии.

Также Вашингтон прекратил экспорт американской военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в китайский специальный район.

В то же время США лишили Гонконг привилегий в двусторонней торговле, несмотря на то в городе открыты офисы 1300 американских компаний, да и профицит торговли сторон составил $297 млрд с 2009 по 2018 год.

«Ситуация достаточно абсурдная, потому что Трамп сам жаловался на огромный дефицит торговли с материковым Китаем, когда с Гонконгом, напротив, был профицит — то есть вводя ограничения, США лишь избавятся от него», — считает Александр Ломанов.

Ради того чтобы выразить свое недовольство политикой Пекина, фактически Вашингтон создает экономические трудности для гонконгцев, указал эксперт. По его словам, в данном ключе интересно увидеть реакцию жителей города — произведет ли это отрезвляющий эффект на не радикальных представителей протестного движения.

Стоит отметить, что давят на Китай из-за Гонконга не только США. Пристально следят за ситуацией в Великобритании и Японии.

Правительства обеих стран выразили беспокойство из-за принятия закона о национальной безопасности китайского района. В Токио даже не исключили, что эта инициатива может помешать визиту Си Цзиньпина в Японию.

Китайско-американское противостояние

Впрочем, основным внешним игроком в истории с Гонконгом остается Вашингтон, использующий ее как одно из звеньев своей антикитайской кампании. Отношения КНР и США планомерно ухудшаются с начала года из-за пандемии коронавируса, американская сторона активно пытается переложить на Пекин ответственность за эпидемию.

Нынешняя информационная кампания завязана на избирательную программу Дональда Трампа, который создает образ внешнего врага и пытается придать этому явлению международный характер, что лишь подливает в масло в огонь.

«Как новый закон отразится на отношениях Китая и США, по сути, уже неважно.

Точка невозврата в китайско-американских отношениях была пройдена во время эпидемии коронавируса, когда две крупнейшие экономики мира вместо сотрудничества вступили в перепалку друг с другом. Началась политическая критика и совершенно абсурдные идеи о том, чтобы взыскать с КНР средства за появление в Китае первых заболевших», — отмечает Александр Ломанов.

Если бы нынешней ситуации с Гонконгом не было, отношения сторон вряд ли были бы в лучшем состоянии, чем сейчас, подчеркивает эксперт. По его словам, в настоящее время США используют все что происходит в КНР, для давления на него.

«Китай мешает США самим своим существованием как растущая технологическая и инновационная держава. Чтобы порадовать американцев, им надо остановиться в своем развитии лет на 10-15 — но Пекин никогда на это не пойдет, поэтому остальное не имеет значения. Чтобы ни делал Китай, США будут бросаться критикой и натравливать на него своих союзников. Вероятно, КНР будет в таком же режиме по возможности давать сдачи подобной кампании», — резюмировал эксперт.