Пристроил жену: экс-премьера Франции отправили в тюрьму

29 июня уголовный суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции и кандидата в президенты Франсуа Фийона к двум годам лишения свободы и еще трем годам условно. Его супруга Пенелопа и помощник Марк Жуло приговорены к трем годам условно.

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Кроме того, и политик, и его жена должны выплатить штраф в размере €375 тыс. Марк Жуло приговорен к штрафу в €20 тыс. Франсуа Фийон не может занимать госдолжности в течение 10 лет, Пенелопа — в течение двух лет, Жуло — в течение пяти лет.

В дополнение к штрафам, как сообщает Le Figaro, все трое должны компенсировать Национальному собранию суммы, полученные обманным путем Пенелопой Фийон.

Суд постановил, что бывший премьер и его жена должны совместно выплатить €401 тыс., еще €679 тыс. компенсации Пенелопа Фийон разделит с Жуло. Таким образом, Национальное собрание Франции только от супругов получит около €1,15 млн.

Суд признал Фийона виновным в том, что его жена и дети получали зарплату из государственных средств за работу, которую они не выполняли.

Согласно материалам следствия, Пенелопа Фийон и двое детей политика фиктивно занимали места его помощников с 1998 по 2013 год, при этом не работая.

Фийон же утверждала, что действительно выполняла ряд обязанностей, но делала это удаленно, так как воспитывала пятерых детей, пишет агентство AP. Супруги намерены обжаловать решение.

Кроме того, Франсуа и Пенелопа Фийон признаны виновными по делу о «фиктивных» контрактах супруги политика в известном литературном журнале Revue des deux Mondes. Владельцем издания является друг экс-премьера и его жены миллиардер Марка Ладре де Лашарриер. Обвинение обратило внимание, что Пенелопа Фийон числилась литературной советницей в издании, за свою работу она получила около €135 тыс. Однако за время сотрудничества она написала всего две рецензии. Между тем Франсуа Фийон, на тот момент занимавший пост премьер-министра, ходатайствовал о вручении Ладре де Лашарриеру Большого креста ордена Почетного легиона.

Именно дело о растрате государственных средств в 2017 году помешало Фийону выиграть президентские выборы. Расследование было начато в самый разгар президентской кампании, в которой Фийон был главным претендентом на пост главы государства и, соответственно, главным конкурентом Эммануэля Макрона.

Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра с 2007 по 2012 год. И хотя открытие дела давило на политика, он заявлял, что снимет свою кандидатуру только в том случае, если ему будут выдвинуты официальные обвинения. Однако новости о ходе расследования повлияли на его шансы, и всего за два месяца до самих выборов ему было предъявлено обвинение.

В результате в первом туре голосования Фийон получил 20% голосов, оставшись на третьем месте, и выбыл из дальнейшей борьбы. После того как во Франции состоялись выборы президента, темп судебного процесса в отношении экс-премьера снизился.

Лишь в марте этого года национальная финансовая прокуратура Франции выступила с заключительным словом на процессе по делу Фийонов. Ее требования были полностью удовлетворены судом.

Однако 10 июня экс-прокурор Элиан Улетт, занимавшаяся расследованием, заявила, что испытывала давление со стороны Генпрокуратуры. Так, по ее словам, ведомство каждый день требовало предоставлять новые факты о расследовании. Кроме того, Улетт отметила, что национальная финансовая прокуратура требовала предъявить Фийону статус обвиняемого.

19 июня Эммануэль Макрон потребовал провести проверку расследования дела Фийонов, чтобы выяснить, проводилось ли оно под давлением. В тот же день Элиан Улетт призналась, что давление, которое она испытывала со стороны Генпрокуратуры, касалось лишь процедурных вопросов.

Через неделю адвокаты Фийонов потребовали пересмотреть их дело.