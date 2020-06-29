Работа «с колес»: как МИД России пережил пандемию

Европа, планирующая постепенное открытие внешних границ с 1 июля, не рассматривает возможность допуска российских граждан из-за более высокой статистики заболеваемости в РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», — заявил Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда Россия откроет свои границы.

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«Я не знаю. Мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более 15, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН», — сказал он.

По словам Лаврова, в настоящее время Россия оценивает условия для возобновления сообщения с другими государствами. Эта информация будет переправляться в другие профильные структуры, которые определят уровень опасности открытия границ с теми или другими странами.

На замечание журналиста, что некоторые россияне вылетают за границу через Белоруссию, Лавров отметил: «Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения».

Сергей Лавров рассказал о работе ведомства в период пандемии. Так, он сообщил, что поначалу сотрудникам МИД России за рубежом приходилось проявлять самостоятельность и «креативность» при предоставлении помощи гражданам, застрявшим в других странах.

«Сейчас, конечно, все это делается уже на организованной основе, но работать приходилось «с колес». Никто не представлял масштабов этой проблемы. Возвращением граждан из-за рубежа в таком количестве никто никогда не занимался», — рассказал Лавров.

В качестве примера глава МИД привел работу представительства России в Непале — там сотрудники посольства разбили палаточный лагерь для тех, кто оказался там в качестве «диких туристов», а дипломатическая миссия за счет сотрудников покупала продукты питания. Кроме того, в США сотрудники посольства покупали на свои личные средства билеты российским школьникам.

«Иногда возвышенно говорят: «Своих не бросаем». Это тот самый случай. Были, конечно, что называется, «косяки». Они в отдельных случаях всегда происходят. Когда идет большая работа, где-то, бывает, проявляются недостатки. Я был очень приятно… даже не удивлен. Я знал, что в большинстве своем наши ребята очень отзывчивые — в целом ряде посольств проявляли такую креативность», — рассказал он.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С момента закрытия границ МИД РФ проводит работу по возвращению россиян домой.

В начале июня представитель МИД Мария Захарова рассказала, что с момента запуска действующего алгоритма вывоза граждан в Россию авиарейсами отечественных перевозчиков вернулись уже более 26 тыс. человек.

Как сообщил Сергей Лавров, основное количество россиян, находящихся за рубежом и желающих вернуться домой, уже удалось перевезти. Однако остаются еще «не меньше пары десятков тысяч наших граждан», которых вывезти пока не удалось. При этом основные трудности возникли именно с теми, кто уехал за границу без обратного билета.

Однако и с возвращением организованных туристов задержки были нежелательны.

«Большинство людей покупают тур, в котором «все включено», как обычно это бывает, и который строго лимитирован по времени и по тем услугам, которые включены в твое обслуживание. Это, как правило, достаточно скромные деньги, но для большинства людей это серьезные расходы, и если они покупают этот тур, то задержка на любой период за пределами оплаченного отпуска для них серьезная проблема. Поэтому, вот это подспорье, которое государство предоставляет, — это очень важная вещь», — подчеркнул Лавров.

Вместе с тем глава МИД России сообщил, что в российском законодательстве не существует механизма, закрепляющего оказание содействия в возвращении на родину. При этом существует постановление правительства об оказании финансовой помощи россиянам, оказавшимся в ситуации угрозы жизни, однако, определить критерии «угрозы жизни» человека — сложно. Пандемия коронавируса обнажила существующий пробел.

«Поэтому, забегая вперед, скажу, что сейчас, учитывая опыт работы с коронавирусной инфекцией, мы будем просить уточнить некоторые нормативные акты нашего правительства. Это постоянно действующий механизм, поэтому важно его отладить так, чтобы он был пригоден для различных ситуаций, действительно серьезных», — сказал Лавров.

Также министр рассказал и о том, как пандемия повлияла на международные процессы и дипломатическую коммуникацию. В течение нескольких месяцев в условиях закрытых границ все переговоры политических лидеров проходили по видеосвязи.

«Если бы такая пандемия произошла еще десять лет назад, наверное, мы оказались бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения нормального функционирования Министерства иностранных дел. Сейчас это случилось уже после достаточно широкого внедрения в работу МИД России и других федеральных и региональных структур современных методов коммуникации. Нам не составляло большого труда наладить эту работу в режиме онлайн. Никаких особых сложностей при этом мы не испытывали», — рассказал Сергей Лавров.

В то же время, онлайн-формат не может стать равнозначной заменой личному общению в дипломатии, подчеркнул глава МИД.

«Я немного утрирую, но бывают легкие визиты, на которых нет задачи провести переговоры и обязательно решить какую-то проблему в данный момент. Когда такие проблемы стоят на повестке дня конкретных переговоров, это уже сложно решать онлайн. Нужно видеть глаза, и не просто глаза на «плазме», а вживую. Есть вещи, которые трудно доверить даже самой защищенной видеоконференцсвязи. Это по-человечески должно быть понятно», — рассказал он.

Впрочем, пока ведомство продолжает работу «на удаленке», хотя сам Сергей Лавров уже совершил два зарубежных визита — в Сербию и Белоруссию, обе поездки были запланированы на март.

Около 40 сотрудников МИД России перенесли коронавирус, среди них один случай стал летальным, рассказал Лавров. Сам же глава внешнеполитического ведомства не болел коронавирусом.

При этом глава МИД РФ не переходил на дистанционную работу.

«Я должен приезжать, смотреть… Собственно, как и все, работаю в своем кабинете, — сказал он. — За мной тоже «следят». Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют — по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся, в основном, решать вопросы по телефону».