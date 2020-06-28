«Обыграла Обаму»: почему Россию исключили из G8

США в свое время настояли на выходе России из Группы восьми (G8), так как Москва имела фактические преимущества на внешнеполитической арене перед Вашингтоном, написал нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Так американский лидер ответил своему сопернику в предвыборной гонке бывшему вице-президенту Джозефу Байдену, который призывает не приглашать Россию присоединиться к G7.

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«Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью обыграла его и [бывшего президента США Барака] Обаму, когда они были у власти,

так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России», — считает Трамп.

Ранее Байден заявил, что Трампу не следует восстанавливать G8 и приглашать Россию присоединиться к нынешнему формату переговоров Группы семи. По мнению политика, президент должен последовать его призыву, если сообщение газеты The New York Times о том, что российская военная разведка якобы спонсировала радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)* для нападения на американских военнослужащих в Афганистане, соответствует действительности. Свое заявление он сделал в эфире телекомпании NBC.

В пятницу издание выпустило материал, в котором источники из американской разведки утверждали, что «несколько месяцев назад» эти данные о взаимодействии России и боевиков были переданы Трампу. Сам американский президент заявил, что ни его, ни вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о подобных нападениях.

Трамп назвал эту публикацию «очередным вбросом», а также задался вопросом о том, кто бы мог предоставить такую информацию изданию. Трамп подчеркнул, что издание «обязано раскрыть свой «анонимный» источник». Но в то же время предположил, что журналисты не смогут этого сделать, так как «этого «человека», вероятно, не существует».

Российский МИД и посольство РФ в Вашингтоне заявили, что опубликованные данные являются фейком. Диппредставительство призвало американские власти к надлежащей реакции в связи с поступившими угрозами в адрес российских дипломатов после опубликования материала.

Запрещенное в России движение «Талибан»* также отмечало, что никак не связано с Москвой и что самостоятельно определяет «свои цели» и следует к ним. Официальный представитель террористической группировки предположил, что этот материал был опубликован с целью сорвать вывод иностранных войск из Афганистана, что предполагает мирное соглашение между талибами и США.

Стоит отметить, что демократы и в прошлом году выступали против того, чтобы формат G7 расширялся за счет вступления России. Член конгресса США Кэти Хилл предложила не выделять на это деньги из бюджета страны.

Политик подчеркнула, что никто из должностных лиц, в том числе и американский президент, не может использовать свое положение для поддержания вступления России в Группу семи до тех пор, пока Москва не выполнит ряд условий.

В частности, Хилл считает, что российская сторона должна перестать «вмешиваться» в американские выборы, «оккупировать» Крым. Кроме того, по мнению конгрессмена, Россия должна выполнить обязательства в рамках Минских соглашений.

В этом году против вступления России в этот формат переговоров выступили и в ЕС. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США, которые председательствуют в G7, могут приглашать кого-либо на саммит, но не имеют права изменять формат.

«Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив — возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7», — отметил он.

Россия вышла из Группы семи в 2014 году после того, как участники клуба провели встречу без участия Москвы из-за воссоединения Крыма с РФ.