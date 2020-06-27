«Нет государства»: Саакашвили назвал проблему Украины

На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

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«На Украине нет государства! На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, что для всех, оно обеспечивает справедливость для всех и защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24».

По мнению политика, у таких чиновников с рождения вживлен чип, в котором запрограммирована та или иная социальная группа. «Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — заявил Саакашвили.

Бывший президент Грузии считает, что на Украине ухудшается экономическое положение, а бюрократия делает только хуже. Он отметил, что «ситуация нехорошая» не только из-за коронавируса.

«Экономический кризис будет расширяться, углубляться, рабочие места теряются. А при этом я имею дело с бюрократией, которая думает, что ничего плохого не происходит. Мол, это бизнес, как всегда, у них будет все схвачено, у них все готово, никуда они не спешат», — привел пример Саакашвили.

По его словам, он испытывает личную неприязнь к таким чиновникам. «Иногда мне хочется этих бюрократов потрясти, избить», — поделился бывший губернатор Одесской области.

Ранее Михаил Саакашвили говорил, что у Украины есть ряд преимуществ перед Россией. Среди них он назвал опережение украинцев в вопросах эффективности налогообложения, а также взаимодействия с бизнесом.

В середине июня он предупредил, что Украина может распасться без быстрых реформ со стороны руководства государства. Об этом он также сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», — отметил Саакашвили.

Политик считает, что в стране усилились центробежные силы. По его словам, это явление можно встретить «и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь».

Ранее о том, что страна может развалиться, сказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его мнению, это произойдет путем превращения страны в «актив и колонию». Акции националистических и праворадикальных организаций, убежден он, являются одной из частей этого плана.

Парламентарий заявил, что «процесс уничтожения» Украины уже запущен. «Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — приводились его слова на официальном сайте партии.

По его словам, эти «боевики» добывают себе средства при помощи рэкета, уничтожения бизнеса, а также похищения людей. «Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — заверил Кива.

В своем заявлении он также обратил особое внимание на то, что эти группировки пытаются оказывать давление не только на обычных украинцев, но и на представителей законодательной власти. Так, в качестве примера он рассказал о недавнем нападении на его коллегу из партии «Слуга народа» Сергея Левченко. Якобы «радикальные молодчики» напали на него 23 июня.