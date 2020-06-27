Военный преступник: почему сорвались переговоры Сербии и Косово

Сегодня в Вашингтоне должны были состояться переговоры между президентом самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи и президентом Сербии Александром Вучичем. Согласие сторон на личную встречу давало надежду на возможный прогресс в застопорившемся переговорном процессе. Однако мероприятие было отменено. Эти планы разрушились 24 июня, когда Гаагская специальная прокуратура по Косово обвинила Хашима Тачи в военных преступлениях.

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В среду офис специального прокурора по Косово сообщил, что передал в суд обвинение, состоящее из десяти пунктов. Информация о том, о каких именно нарушениях идет речь, не приводилась, однако в заявлении сообщается, что жертвами его преступления стали сотни людей.

«Жертвами преступлений, о которых идет речь, были сотни людей, личности которых известны. Это косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других национальностей и политические оппоненты, — говорится в заявлении. — Обвинительное заключение (…) подготовлено после длительного расследования, и в нем подчеркивается, что офис специального прокурора может в полной мере доказать все выдвинутые обвинения».

Обвинения выдвинуты не только в отношении Хашима Тачи, но и в адрес бывшего спикера косовского парламента, а ныне лидера пропрезидентской Демпартии Кадри Весели, а также «иных лиц», имена которых спецпрокуратура не приводит.

Новость застала президента Косово врасплох. Он и премьер-министр республики Авдулла Хоти сразу отменили свой визит в Вашингтон.

«В связи с новой ситуацией в Приштине из-за обвинительного заключения, предъявленного специализированной прокуратурой, я вынужден возвратиться в свою страну, чтобы разобраться со сложившимся положением. Я проинформировал [спецпредставителя США по Балканам] Ричарда Гренелла о том, что не могу присутствовать на встрече в Белом доме 27 июня», — написал Хоти.

Хашим Тачи — один из основателей Армии освобождения Косово (ОАК), действовавшей в период войны 1998-1999 годов. Во время военных действий погибли более 10 тыс. человек.

Впервые обвинения в адрес ОАК прозвучали еще в 2008 году. Тогда бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте в своей книге «Охота: я и военные преступники» заявила, что Армия освобождения Косово причастна к торговле человеческими органами.

Через два года спецдокладчик ПАСЕ Дик Марти обвинил албанские власти Косово в незаконной торговле наркотиками и человеческими органами. Он утверждал, что

преступления в отношении косовских сербов и «албанцев-предателей» совершались, когда Косово фактически контролировалось войсками НАТО и Армией освобождения Косово под руководством Хашима Тачи, который на момент выдвижения обвинений занимал пост премьер-министра.

Более того, в своем докладе Дик Марти заявил, что Тачи руководил албанскими мафиозными кланами, специализировавшимися на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов.

Власти Косово все обвинения отрицали. Тачи отмечал, что Марти не назвал имени ни одного свидетеля приведенной им информации.

Еще через год парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, основанную на докладе Марти, призывающую использовать существующие международные механизмы и создать новые для расследования торговли человеческими органами в Косово, а также Албании. Между тем реакция Евросоюза в целом была сдержанной.

Однако в 2016 году на основании обвинений Карлы дель Понте и Дика Марти в Гааге был создан Специальный международный суд по военным преступлениям в Косово, чтобы расследовать приведенные ими данные.

Сам Тачи изначально поддерживал создание суда, но в 2017 году предложил распустить его.

В 2018 году, когда в Приштину прибыл главный прокурор Специального международного суда Джек Смит, власти Косово отреагировали с возмущением.

«Специальный суд — историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК. Нет суда, который мог бы принизить мою борьбу за свободу и независимость страны. Формирование суда было международным принуждением и обещанием, что ускорятся формирование армии Косово, либерализация визового режима с ЕС, вступление в ЮНЕСКО и Интерпол и подача заявки на членство в Евросоюзе», — заявлял тогда Хашим Тачи.

Примечательно, однако, что Специальный международный суд на протяжении всей своей работы хранил молчание и никаких новостей о ходе расследования не поступало несмотря на то, что за последний год на допрос в Гаагу были вызваны экс-премьер Косово Рамуш Харадинай и один из лидеров Демократической партии Косово Кадри Весели.

Обвинительное заключение же было передано в трибунал еще 24 апреля, однако никакой информации об этом не поступало. В спецпрокуратуре решение об обнародовании факта обвинения объяснили «неоднократными попытками Тачи и Весели подорвать работу спецсуда и проводимой ими тайной кампанией по отмене закона о создании суда по преступлениям в Косово».

Между тем в республике уверены, что действия спецпрокуратуры связаны с поездкой лидеров Косово и Сербии в Вашингтон.

«Учитывая время и обстоятельства — всего за несколько дней до встречи в Белом доме, — вызывает сомнения, что это было случайностью», — цитирует «Коммерсантъ» заявление Кадри Весели.

Действительно, Вашингтону в последнее время удалось перехватить косовскую повестку, особенно на фоне неудач Евросоюза в этом направлении.

В конце прошлого года он назначил представителем по Косово Ричарда Гренелла, который занимал пост посла США в Германии. При посредничестве Гренелла была достигнута договоренность о возобновлении прямых коммерческих перелетов между Косово и Сербией. Именно он стал инициатором переговоров, которые должны были состояться сегодня. И, к слову, несмотря на их отмену, Гренелл не намерен опускать руки.

В Twitter политик заявил, что с пониманием относится к решению косовского президента и премьер-министра и в настоящее время работает над скорейшим установлением новой даты встречи сторон в Вашингтоне.

Контакты Вучича и Тачи в США уже показали свою эффективность.

2 марта политики встретились в Вашингтоне в присутствии советника и зятя Трампа Джареда Кушнера и советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена. В ходе переговоров стороны приняли решение по территориальному вопросу, обменяв северную часть Косово с сербским населением на долину Пречево на юге Сербии, где живут албанцы.

Этот вопрос обсуждается Вучичем и Тачи с 2018 года под руководством президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Тема поднималась и на саммите ЕС, но тогда ее обсуждение не привело ни к каким подвижкам. Идея обмена территориями вызывает критику у многих лидеров Евросоюза: они опасаются, что такие действия могут положить начало новым требованиям о переделе территорий, причем не только в рамках конфликта Косово и Сербии.

Вскоре после встречи Вашингтон способствовал решению еще одного острого вопроса.

В прошлом году Приштина ввела 100%-ю пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, чем вызвала их резкое недовольство. Призывы Евросоюза к отмене пошлин не действовали.

В марте этого года, через две недели после встречи Вучича и Тачи в Вашингтоне, американская правительственная корпорация «Вызовы Тысячелетия», оказывающая помощь развивающимся странам, заявила, что замораживает фонды, выделенные для Косово, до тех пор, пока республика не отменит полностью и безо всяких условий пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Уже на следующий день правительство Косово объявило об отмене торговых пошлин на сырье из Центральной Сербии и Боснии и Герцеговины, а 1 апреля премьер-министр республики заявил о приостановлении 100-процентных пошлин на ввоз сербских и боснийских товаров.

Как отмечает эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт,

в срыве переговоров Тачи и Вучича в США действительно могли быть заинтересованы некоторые политические силы в Европе.

«Считается, что стабилизация ситуации в Косово рассматривается трампистами как важный внешнеполитический успех, особенно в преддверии предстоящих выборов в США. Соответственно, чтобы не давать Трампу такого козыря в руки, Европа могла сорвать или задержать проведение переговоров, и техническим средством могло послужить решение [обнародовать передачу обвинений в суд], — отмечает эксперт. — Известно, что нынешняя ситуация в Косово рассматривается как проект — разрешить ее хочется лично Трампу и его окружению, и это вызывает некоторое раздражение у людей из Европы и ряда политиков Европы».

Теперь доводы прокуратуры до октября должен рассмотреть спецтрибунал по Косово и решить, предъявлять ли Тачи официальные обвинения.