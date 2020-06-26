Ответный удар: сможет ли ФРГ защитить «Севпоток-2» от США

Германия рассматривает возможность введения ответных мер в отношении США в случае, если Вашингтон примет новый пакет санкций против газопровода «Северный поток – 2». В этой ситуации Берлин рассчитывает на скоординированный ответ от всего Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель.

Реклама

По информации издания, новые санкции со стороны Белого дома могут ударить по большому количеству немецких и европейских компаний, банков и госучреждений. Источники Bloomberg сообщили, что вмешательство США в энергетические интересы ЕС должно вызвать коллективный ответ содружества.

Сегодня в палате представителей конгресса США был зарегистрирован законопроект относительно расширения санкций против газопровода «Северный поток – 2».

«Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» даст Путину возможность держать наших союзников в заложниках. Сегодня мы с коллегами ввели закон, чтобы расширить санкции в отношении этого проекта и гарантировать, что этого никогда не произойдет»,

— заявил в своем Twitter один из авторов законопроекта конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

По его словам, новый законопроект расширяет перечень санкций, который был принят в документе, нацеленном на защиту энергетической безопасности Европы в декабре 2019 года.

Недовольство строительством российского газопровода активно демонстрирует и президент США Дональд Трамп. «Мы должны защитить Германию от России, но Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую из трубопровода. Извините, как это работает?» — заявил он на прошлых выходных.

Кроме того, проект газопровода «Северный поток – 2» мог стал причиной, по которой США едва не вышли из НАТО. Об этом рассказал экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

Так, Болтон пишет, что в день саммита НАТО Трамп позвонил ему и спросил: «Ты готов к большой игре сегодня? Вот что я хочу сказать сегодня: «Я очень уважаю НАТО, но с нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод».

В Германии, вероятно, разговоры о введении новых санкций со стороны Вашингтона идут уже давно.

Ранее министр экономики ФРГ Питер Альтмайер заявил, что трансатлантические отношения между двумя странами могут опуститься до новых минимумов, если Белый дом действительно прибегнет к подобным мерам.

«Правительство Германии давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не являются вкладом в развитие международного сотрудничества. Эта позиция не изменилась», — заявил Альтмайер журналистам в Берлине 12 июня.

Через несколько дней исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из фракции посткоммунистической Левой партии на совместной пресс-конференции в Берлине заявили о необходимости противодействовать Белому дому.

«Правительство призвано разработать и выдвинуть предложения для взвешенной, четкой реакции от имени Германии и Европейского союза», — заявил Клаус Эрнст.

Между тем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин,

ответные меры, которые может предпринять ЕС находятся в начальной стадии разработки, однако, главной проблемой остается отсутствие солидарной позиции в содружестве по этому вопросу.

«Сейчас у ЕС возникли проблемы. Им нужно, с одной стороны, отвечать американцам на их дерзкие действия, а с другой стороны, они понимают, что проиграют, в первую очередь, экспортоориентированные страны. И здесь, конечно, есть разноголосица — в этом проблема Евросоюза, ему всегда очень сложно найти единый голос, собрать всех в единый кулак, чтобы мощно ответить американцам. Американцы этим пользуются, понимают, что существуют такие внутренние противоречия, значит, вряд ли все страны поддержат такую позицию, чтобы единым фронтом ответить на санкции», — отмечает эксперт.

Действительно, перспектива скоординированного ответа ЕС на санкции США достаточно призрачна. Внутри содружества с самого начала наметились разногласия относительно строительства «Северного потока – 2».

Против реализации проекта выступают Польша, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Словакия, Румыния, Литва и Хорватия. Они считают, что строительство «Северного потока – 2» предоставляет угрозу энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе.

«Северный поток — 2» — это проект, который Польша с самого начала критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является «Газпром»,

— заявил 16 июня глава МИД Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции по итогам встречи с германским коллегой Хайко Маасом.

Параллельно с этим Польша строит свой газопровод из Норвегии через Данию — Baltic Pipe, закончить который собирается к 2022 году. Как раз к тому времени истечет контракт с «Газпромом» и продлять его польская сторона не намерена.

Таким образом, рассчитывать на солидарность в Европе по этому вопросу не приходится — в содружестве есть страны, которые заинтересованы в любых препятствиях строительству «Северного потока – 2».

«Немцам, конечно, хотелось бы [реализовать проект], потому что для них это выгодно. К ним может поступать газ напрямую, по «Северному потоку — 1» он уже поступает. Естественно, что они претендуют на роль оператора газа в Европе. Если будет «Северный поток – 2», то Германия не только свои потребности сможет удовлетворять, но и соседних стран, кто заинтересован в газе», — отмечает Николай Топорнин.

Пока официальных комментариев от ЕС относительно подготовки Евросоюзом ответных мер на случай расширения санкций США не поступало.

«Мы пока не можем комментировать эту информацию. Мы не можем ничего говорить, о том, что мы делаем или обсуждаем, потому что в этом случае это будет подтверждением, что такая работа ведется. Сожалею об этом», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.