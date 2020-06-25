«Практически невозможно»: как США саботируют продление СНВ-3

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Вашингтона и Москвы по контролю над ядерными вооружениями и их возможным сокращением идут очень хорошо. По его словам, стороны ведут работу над оружейным договором, конкретно — по ядерным вооружениям.

«Мы напряженно работаем, и, думаю, могу сказать <...>, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо. Мы являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло», — отметил Трамп.

У США и России очень хорошие отношения, подчеркнул американский лидер, Вашингтон работает с Москвой над многими делами. Что именно имеется в виду, он не пояснил, но его слова о контроле над вооружениями прозвучали на фоне завершения российско-американских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые состоялись в Вене.

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Китайский вопрос

Одним из основных вопросов переговоров стала ситуация вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). С точки зрения ряда экспертов, документ является последним сдерживающим фактором для начала новой «холодной войны» между Россией и США. Срок его действия истекает в следующем феврале и пока стороны не смогли прийти к соглашению о продлении.

Препятствия по этому направлению создает Вашингтон, который выдвигает ряд фактически невыполнимых условий.

Во-первых, США уже давно пытаются подключить к переговорам по ДСНВ Китай, тем самым заставив КНР пойти по пути сокращения вооружений, в особенности ядерных. Однако Пекин не собирается идти на поводу у Вашингтона, китайские представители отказываются от участия в переговорах.

Встреча в Вене была ими полностью проигнорирована, несмотря на официальное приглашение.

Как пишет Politico, США пытаются убедить Россию в необходимости включения Китая в обсуждение и через Москву заставить КНР присоединиться к сделке, но подобный шаг просто невыгоден Пекину. Запасы стратегических наступательных вооружений Китая примерно в 20 раз меньше, чем арсеналы России и США — в таких условиях присоединение к ДСНВ лишь навредит китайской стороне.

«Не будет преувеличением сказать, что администрация Трампа поставила судьбу Договора по СНВ в зависимость от того, получится ли в ближайшее время заручиться согласием китайской стороны на участие в последующих обсуждениях будущего режима в этой сфере», — отмечал глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

США хотят видеть китайцев за столом переговоров и используют для этого все ресурсы, все возможности, указывал дипломат, вплоть «до визуализации такого хэппенинга с пустыми столами», на которых стояли китайские флаги в отсутствие делегации КНР.

«Американцы знают, что мы (Россия. — «Газета.Ru») не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор. Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам», — подчеркнул Рябков.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев, вопрос с Китаем является принципиальным, хотя необходимость его включения не особо понятна.

«Официальный ответ Пекина поступает регулярно в одном и том же виде, они предложение не рассматривают, а для начала диалога предлагают России и США снизить количество своих вооружений до китайского уровня. Это совершенно естественно для позиции любой страны, почему вдруг Китай должен оказаться со старшими братьями по ядерному оружию, которые давно ушли далеко вперед», — уверен эксперт.

Основной недостаток в американском плане — вопрос выгоды КНР от участия в переговорах по ДСНВ, продолжил Ознобищев, формальным стимулом может послужить получение расположения Трампа, но это крайне зыбкий фактор. Да и зачем это Пекину, когда у него не слишком хорошие отношения с Вашингтоном.

Невыполнимые условия

Вторым условием США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской делегации, является расширение списка подпадающих под контроль ДСНВ вооружений. Так, Вашингтон хочет включить в соглашение «все ядерные боеголовки» сторон. В частности, речь идет о тактическом ядерном оружии России.

В-третьих, Белый дом настаивает на создании эффективного режима верификации, что «позволило бы восстановить часть доверия и быть уверенными, что все три стороны — Китай, Россия, США — будут соблюдать свои обязательства в рамках будущих договоренностей.

Вашингтон пытается навязать Москве, а главное — Пекину, обязательства, которые вряд ли принесут выгоду России и КНР. При этом соблюдение всех условий даже не гарантирует продление договора на установленный срок в пять лет — напротив, в США считают, что срок действия документа может быть увеличен на «некоторое время».

Как говорил глава американской делегации, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, небольшое продление возможно, если к этому моменту будет достигнута принципиальная договоренность о контурах многостороннего соглашения, которое придет на смену действующим двусторонним договоренностям.

«Мы оставляем доступными все варианты. Мы готовы обдумать продление этого соглашения, при определенных обстоятельствах», — подчеркивал дипломат.

Соблюдение условий для США является обязательным, хотя нельзя сказать, что их список является окончательным. Пока можно утверждать лишь, что из него вряд ли будет убран Китай, но для заключения соглашения у сторон остается не так уж много времени.

«За полгода договориться с Китаем о чем-то серьезном будет очень сложно. Скорее, практически невозможно. США продолжают выдвигать различные условиях, хотя Россия изначально предлагала продлить договор без них. Договор отвечает интересам обеих сторон, но пока в большей степени задачам Москвы. Наша экономика не сравнится с американской, да и не хотим мы ввязываться в гонку вооружений. Тем не менее, она уже фактически идет, появляются новые вооружения, которые также надо учитывать в соглашении, что тоже надо как-то обговаривать в рамках переговоров по ДСНВ», — считает Сергей Ознобищев.

Трамп загнал себя в угол пообещав присоединить Китай к соглашению, подчеркнул эксперт. При этом неизвестно, как именно и в каком качестве Пекин может появиться в договоре или в переговорах, учитывая общее сопротивление КНР.

Таким образом, ситуация с договором находится в опасной ситуации, так как США не собираются отступать от своего плана по Китаю, но его реализация выглядит нереалистичной. Тем самым ДСНВ может повторить судьбу ДРСМД лишив стороны последней нити, останавливающей полномасштабную гонку вооружений.

Подобный исход невыгоден не только Москве, но и Вашингтону, которому предстоит серьезное восстановление экономики после пандемии коронавируса. К слову, в данной ситуации также играет фактор американских президентских выборов, если Трамп не сможет переизбраться — весь переговорный процесс может быть остановлен или изменен новым главой Белого дома.