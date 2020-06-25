«Мы следим»: МИД РФ об анонсах переброски войск США в Польшу

Россия следит за сообщениями о намерениях США перенаправить часть своего военного контингента из Германии в Польшу. При необходимости Москва готова принять все меры, чтобы обеспечить безопасность страны и ее союзников, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, не исключено, что американские власти могут нарушить Основополагающий акт Россия-НАТО.

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«Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что российская сторона будет «на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности» с учетом интересов России и союзников, в частности, Белоруссии, «но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил».

«Очевидно то, что США могут пойти на нарушение этого международного документа. Вашингтон последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, официально уведомив государства-участники о выходе из Договора по открытому небу, а раньше еще сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе)», — напомнил замминистра.

В связи с этим, добавил Грушко, Россия будет следить за тем, «какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе». «В случае необходимости примем все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России», — заключил дипломат.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил о намерении сократить максимально возможное количество военного контингента США в Германии с 52 тыс. человек до 25 тыс. Согласно официальным данным, в ФРГ располагается порядка 35 тыс. военнослужащих США, 10 тыс. гражданских служащих Пентагона и порядка 2 тыс. контрактных работников, передает РИА «Новости».

К такому решению Трамп пришел исходя из «нечестной» торговой политики Германии. По его словам, власти страны задерживают платежи в бюджет НАТО. Кроме того, в Вашингтоне задались вопросом, зачем американской стороне тратить деньги на защиту Германии от России, если та покупает российский газ.

Польша, в свою очередь, изъявила желание финансировать содержание американских военных на своей территории. Так, польские власти заявили, что готовы оплатить $1,5-2 млрд, чтобы разместить у себя американскую бронетанковую дивизию.

Польский президент Анджей Дуда ранее рассказал, как будет выглядеть американская база в Польше, и предложил ее назвать «Форт Трамп», передает РИА Новости. «Это стало названием определенной военно-политической акции, которую мы проводили, которую я хотел проводить, с чем я обращался к президенту США — то есть увеличение американского присутствия в Польше и на восточном фланге НАТО и в значении военных единиц и людей, и в значении инфраструктуры», — рассказал Дуда.

Вместе с тем он объяснил значение этого названия, услышав которое, Дональд Трамп рассмеялся. Польский президент обратил внимание журналистов на то, что в настоящее время в его стране американских солдат можно встретить во множестве мест, где они несут свою службу.

«Так что «Форт Трамп» — это я могу смело сказать — не является названием военной базы в физическом смысле. Это только общее название действий, увеличивающих американское военное присутствие в Польше, которые ведутся во время президентства... Дональда Трампа», — пояснил он.