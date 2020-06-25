Нота протеста: на Украине недовольны парадами в Крыму

МИД Украины направил России ноту протеста, в которой выразил возмущение проведением парадов Победы в Крыму, в также в самопровозглашенных республиках Донбасса. Украинские власти считают, что Россия таким образом нарушила нормы международного права и минские договоренности.

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«Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых парадов подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины», — говорится в ноте.

Кроме того, Киев уверен, что проведение парадов в Крыму и Донбассе указывает на то, что Москва якобы держит курс на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях». Украина также обвинила Россию «в грубом нарушении» минских соглашений, а также в «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

Помимо этого Киев выдвинул Москве требование «немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Накануне парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в ряде российских городов, в том числе в Симферополе и Севастополе. Кроме того, свои праздничные мероприятия провели ДНР и ЛНР.

В свою очередь, член Совфеда Алексей Пушков был удивлен реакцией Украины на чествование памяти о Победе в войне.

«МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет», — отметил Пушков на своей странице в Twitter, добавив, что к эскалации приводят обстрелы в Донбассе, а не военные парады.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила в комментарии RT, что Киев в очередной раз выбрал «неверную политическую тональность». «Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение... Мы видели, сколько счастливых людей вышли на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю», — сказала собеседница издания.

Она подчеркнула, что юбилей Победы «объединяет все человечество во имя мира и недопущения подобных трагедий». «Уроки истории необходимо усваивать, политики на Украине должны это осознать», — полагает парламентарий.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого крымские власти провели референдум по вопросу о переходе полуострова под юрисдикцию России. По итогам плебисцита, Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации.

Украина, страны Евросоюза и США не признали результатов волеизъявления крымчан и ввели санкции против полуострова и Москвы.

Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией, в Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

В то же время, Украина регулярно высказывает претензии в адрес России. Так, несколькими днями ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия по-прежнему обязана выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Он считает, что Москва нарушила правовые процедуры, расторгнув в одностороннем порядке в 2014 году все соглашения с Украиной, которые касались базирования Черноморского флота. Россия же настаивает, что после выхода Крыма из состава Украины эта часть соглашений утратила силу.