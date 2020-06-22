Разорвать договора: Киев не хочет сотрудничать с Москвой

Украина и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией – пообещал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

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По его словам, сейчас у Москвы и Киева около 300 соглашений, а несколько лет назад их было на 150 больше, и украинская сторона постоянно проводит ревизию договорной базы.

Дипломат отметил, что Украина будет расторгать договора с Россией до минимально возможного количества, но «радикально-эмоциональные шаги» Киев делать не будет.

«Мы не расторгли дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя», — указал Боднарь.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.

В комментарии МИД России сказано, что данные соглашения были подписаны в 1999 году, и украинская сторона пообещала «добросовестно выполнять» все пункты договоров.

В этой связи Москва направила в МИД Украины ноту, в которой выразила несогласие с решениями городских властей и потребовала от республиканских властей дать происходящему официальную оценку.

«Украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран. Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — указывается в коммюнике МИД РФ.

В апреле Верховная рада одобрила обращение к иностранным коллегам, чтобы те усилили международное давление на Россию с целью «прекращения ее вооруженной агрессии против Украины».

В марте нынешнего года Киевский городской совет расторг с посольством России договоры аренды земельных участков в Подольском районе — решение было принято на заседании органа местного самоуправления.

В конце прошлого года вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинским властям и обществу надо научиться жить в соседстве с Россией, в том числе – с учетом экономической ситуации.

По его словам, Украина является «заложником географии». Чиновник назвал Россию «врагом» Украины, но при этом указал, что ничего в ближайшее время не изменится, поэтому украинцам придется приспосабливаться к создавшемуся положению.

Процесс одностороннего отказа от договоренностей Украина запустила в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России.

В частности, 1 апреля 2019 года по инициативе Киева утратил силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, а 6 февраля - межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией». Всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов.

«Мы за последнее время «убили» 48 международных соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — заявлял тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.

Россия непобедима в союзничестве с Украиной, поэтому ссора двух стран выгодна для ряда мировых политических центров влияния — уверена экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

Некие внешние политические силы предпринимают попытки «вить веревки» вокруг России, чтобы «сделать ее более податливой», а также хотят «оторвать» Москву от Киева, пояснила экс-парламентарий.

Она добавила, что главным «козырем» Украины является то, что страна представляет собой «островок стабильности» в Европе и может стать мостом, «через который можно безопасно идти в Россию и из России — на Запад».