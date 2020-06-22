«На голосовании в Москве корпус наблюдателей будет самым многочисленным за многие годы»

В период проведения общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля на каждом из 3608 избирательных участков столицы наблюдатели будут обеспечивать полный контроль за ходом голосования и подсчетом его результатов.

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«Газета.Ru» уже рассказывала, что Общественная палата Москвы заранее начала подготовку корпуса наблюдателей для всенародного голосования по внесению поправок в Основной закон РФ. В их задачи собственно и входит контроль за тем, чтобы голосование происходило честно, прозрачно и по правилам.

«У нас 20300 человек»

Обучение волонтеров корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы велось и продолжает осуществляться через Интернет по самым современным методикам. Так, для подавших через сайт korpusmos.ru заявку на участие в наблюдении за общероссийским голосованием открывается доступ на специальную онлайн-площадку.

Будущим наблюдателям доступны видеоуроки, записанные авторитетными экспертами, и четко структурированная в виртуальном пространстве информация правового и организационного характера.

«С 2013 года в Москве есть опыт наблюдения за выборами, - рассказал на пресс-конференции куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев. – У нас было онлайн наблюдение через видеокамеры, у нас была группа разбора, но нам не хватало, наверно, самого главного – наших глаз непосредственно на избирательных участках».

«И вот у нас появился корпус по наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным», — подчеркнул он.

«У нас сейчас более 20300 человек, записавшихся и по формальным критериям соответствующих требованиям, которые Общественная палата РФ предписала для наблюдателей», — рассказал куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в столице.

Безопасность здоровья прежде всего

Вместе с лекциями волонтеры изучают подробные инструкции об основах работы наблюдателя на участках и во время голосования на дому, их знакомят с порядком подсчета бюллетеней и выдачи заверенных копий итоговых протоколов, рассказывают, как должен действовать наблюдатель, заметивший какие-либо нарушения и т.д. В материалах обучающего сайта подробно разобраны наиболее часто встречающиеся ситуации на участках, проиллюстрированные конкретными примерами и фотографиями. Организовал обучение волонтеров Общественный штаб по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием в Москве.

По словам Ковалева, все наблюдатели будут не только обеспечены в полной мере всеми необходимыми средствами для работы на участках, но и в целях соблюдения безопасности пройдут тест на COVID-19 и наличие антител до дня начала голосования по поправкам.

В корпусе наблюдателей, констатировал он, порядка 65% женщин и 35% - мужчин.

Примерно половина из них – представители некоммерческих организаций, а более четырех тысяч человек уже имеют опыт работы наблюдателями в предыдущих избирательных циклах. Другая половина - это представители политических партий.

Своих наблюдателей за голосованием решили направить все парламентские партии и самые разные некоммерческие организации.

Так, от «Единой России» направили 3441 наблюдателей, от ЛДПР – 3569, от «Справедливой России» - 2868, от КПРФ – 31. Около 10,5 тысяч наблюдателей предоставят некоммерческие организации.