Работал на СБУ: подполковника полиции поймали на шпионаже

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ. Правоохранителя подозревают в госизмене: подполковник, по данным сотрудников ФСБ, передавал сведения, которые составляют гостайну, Службе безопасности Украины (СБУ).

Реклама

«ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.», — сообщили в Центре общественных связей спецслужбы (ЦОС).

По информации контрразведки, подозреваемый «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений Службы безопасности Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

В спецслужбе не дали дополнительных подробностей. В сообщении добавляется лишь, что в настоящее время ведется следствие.

Согласно наказанию по статье о госизмене, Борзенкову может грозить до 20 лет лишения свободы, как российскому гражданину, который передавал секретную информацию иностранному государству.

Ситуацию прокомментировали в управлении МВД по Курской области. Правоохранители рассказали РИА «Новости», что задержанный является начальником ОМВД по Золотухинскому району региона.

«По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности», — подчеркнули в МВД.

39-летний Дмитрий Борзенков родился в Курске. Школу закончил в 1998 году там же, получил высшее образование, окончив в 2003 году Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».

По данным kp.ru, Борзенков женат, воспитывает дочь. Перед тем, как быть назначенным 15 апреля текущего года на должность начальника ОМВД России по Золотухинскому району, он в течение почти двух месяцев исполнял обязанности на этой должности.

За время работы Борзенков зарекомендовал себя как хороший правоохранитель. Подозреваемый в шпионаже был награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» 3-х степеней, медалью «За доблесть в службе». При этом руководство его неоднократно поощряло.

По статье 275 УК РФ о госизмене ранее было предъявлено обвинение 78-летнему военному моряку в отставке и президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько.

Ученого обвинили в связях с Китаем. По данным правоохранителей, он во время проведения лекций в китайском университете вывез туда документ с характеристиками иностранных подводных лодок, в том числе и российской модели. Последний визит в Китай состоялся в 2018 году.

По словам адвоката Митько Ивана Павлова, в аэропорту багаж его подзащитного негласно вскрыли, сфотографировали находившиеся там документы и отправили на экспертизу. После нее было якобы установлено, что один из документов содержал сведения, составляющие гостайну, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

Митько свою вину полностью отрицает, утверждая, что всю информацию брал из открытых источников. В настоящее время он находится под домашним арестом и не имеет права выходить из дома, общаться с детьми, которые проходят по делу как свидетели, а также не может давать комментарии СМИ, отмечает правозащитное объединение «Команда 29».

Во время обыска у него изъяли все научные труды, хранившиеся дома бумаги, а также накопленные $6 тыс.