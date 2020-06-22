И Рузвельта тоже: почему сносят статую экс-президента США

Памятник популярному американскому президенту Теодору Рузвельту в Нью-Йорке будет демонтирован из-за его «колониального и расово дискриминирующего характера». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление президента Американского музея естественной истории Эллен Фаттер.

Реклама

Конная статуя Рузвельта в мундире и с саблей находится между двумя пешими фигурами — коренным американцем и темнокожим. «Мы наблюдали за тем, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма... Проще говоря, пришло время его снять», — заявила Фаттер.

Она подчеркнула, что музей не имеет ничего против самого Теодора Рузвельта — в его честь было решено назвать Зал Биоразнообразия. Кроме того, президент АМЕИ отметила, что движение против расизма, возникшее в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, «глубоко тронуло музейное сообщество».

В публикации NYT отмечается, что музей всегда ранее защищал и сохранял даже спорные объекты культурно-исторического наследия, несмотря на их «весьма неоднозначный характер».

Мэр Нью-Йорка, демократ Билл ди Блазио заявил по поводу демонтажа статуи Рузвельта, что он просил убрать памятник из-за «ощущения, что пешие фигуры краснокожего и темнокожего порабощены и расово неполноценны».

Правнук экс-президента, Теодор Рузвельт IV, являющийся попечителем музея, одобрил решение демонтировать монумент. Он заявил, что миру не нужны памятники, оставшиеся с прошлого века, если они «не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости». Дальнейшая судьба памятника пока что неизвестна.

Протесты и массовые беспорядки разгорелись в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае после гибели в ходе задержания полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Патрульные повалили подозреваемого в мошенничестве афроамериканца на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание и скончался в реанимации.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Жизни черных имеют значение», «Покончим с белым превосходством» и прочие лозунги. Митинги быстро распространились на другие города и переросли в столкновения с полицией, поджоги домов и магазинов, грабежи. Кроме того, США и ряд европейских стран охватила «эпидемия» сноса памятников «рабовладельцам и расистам» — чаще самовольная, чем легальная.

13 июня неизвестные повредили памятник Христофору Колумбу в Бостоне, штат Коннектикут. Еще один монумент открывшему Америку итальянцу накануне снесли жители Сент-Пола в Миннесоте. Спустя пару дней в Портленде участники демонстраций снесли памятник третьему президенту страны Томасу Джефферсону — как «рабовладельцу» (при этом он в своих трудах выступал за освобождение и депортацию чернокожих рабов).

Протестующие оставили на сброшенном памятнике надпись «рабовладелец», а рядом бросили плакат со словам «темнокожие женщины вдохновляют меня».

Тогда же власти Бостона заявили, что изучают возможность демонтировать или перестроить памятник экс-президенту Аврааму Линкольну. При нем в США было отменено рабство. Мемориал эмансипации изображает стоящего Линкольна с вытянутой рукой над темнокожим человеком, оковы которого сломаны на запястьях.

Петицию с требованием снести мемориал направил властям темнокожий бостонец Тори Баллок, ее подписало более 8 тыс. человек. По мнению Баллока, «монумент представляет нас (темнокожих) все еще под кем-то другим» и не отображает равенство рас.

18 июня спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси дала распоряжение убрать из здания конгресса портреты четырех бывших его спикеров-конфедератов, поддержавших южан в годы гражданской войны. По ее мнению, такое решение будет отражать «наши высшие идеалы как американцев».

Еще день спустя в Портленде (штат Орегон) протестующие снесли памятник первому американскому президенту Джорджу Вашингтону. Группа из двух десятков человек подошла к статуе, накинула на ее голову флаг США и подожгла его.

Когда людей вокруг памятника стало больше, вандалы повалили его на землю и оставили на нем надпись «1619» — в этот год на территорию американских колоний впервые прибыли чернокожие рабы. Полиция начала расследование в связи с инцидентом.