Выборы в Польше: как войска США помогут Дуде

Первый тур президентских выборов в Польше должен состояться через неделю, 28 июня, и пока все указывает на победу главы государства Анджея Дуды.

Согласно июньскому опросу IPSOS, за президента и представителя правящей партии «Право и справедливость» готовы проголосовать 40% опрошенных, его ближайшего конкурента — мэра Варшавы из оппозиционной «Гражданской платформы» Рафаля Тшасковского — поддерживают 30% респондентов.

Замыкает тройку лидеров журналист Шимон Холовня — 10%, он позиционирует себя как политик, не связанный ни с одной из партий Польши. Следом идут бывший депутат сейма Кшиштоф Босак (7%), лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (4%) и бывший мэр города Слупск, ЛГБТ-активист Роберт Бедронь с 2% поддержки.

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При этом исследования хоть и свидетельствуют о высоком уровне поддержки Дуды, но и указывают на высокую вероятность второго тура выборов, так как пока ни один из кандидатов не может похвастаться поддержкой большинства поляков.

Решение за неопределившимися

К слову, страх второго тура был одной из причин желания партии «Право и справедливость» провести выборы 10 мая. Голосование в разгар пандемии коронавируса подвергали критике многие участники предвыборной гонки, конечно, за исключением Дуды.

Дабы минимизировать опасность для населения в избирательное законодательство в спешном порядке были внесены поправки, разрешающие удаленное голосование по почте. Однако полноценно утвердить их не успели, поэтому лидеры правящего блока — «Право и справедливость» и «Согласие», — Ярослав Качиньский и Ярослав Говин просто договорились, что выборы 10 мая де-факто проводиться не будут. Когда день голосования прошел, выборы признали несостоявшимися и уже затем назначили на конец июня.

Таким образом, план провести голосование во что бы то ни стало не сработал, и теперь Дуде, вероятно, предстоит выйти против одного из своих соперников во втором туре. Больше всего шансов бросить вызов президенту имеет Тшасковский — новый кандидат от «Гражданской платформы», его предшественница Малгожата Кидава-Блоньска в апреле объявила бойкот голосования и впоследствии сняла свою кандидатуру.

По исследованию IPSOS от 17 июня, если во второй тур выйдет Дуда и Тшасковский шансы на победу у них примерно равны, 46% респондентов готово голосовать за президента и также 46% поддерживают мэра Варшавы. Со своим выбором все еще не определились 8% опрошенных, чье решение станет решающим во время голосования.

В целом, если опираться на опросы общественного мнения, то при неожиданном выходе Шимона Холовни во второй тур он также может составить конкуренцию президенту. Данные IPSOS указывают, что при подобном раскладе журналиста готовы поддержать 48% опрошенных, а Дуду лишь 44%. Впрочем, 8% респондентов опять-таки не смогли определиться со своим выбором, что впоследствии может изменить весь расклад.

Остальные кандидаты, в соответствии с опросами, скорее всего, проиграют действующему президенту в случае выхода во второй тур выборов. Да и вероятность подобного исхода крайне мала, учитывая общий уровень их поддержки среди населения.

Никакой гонки?

Пока наиболее серьезную конкуренцию Дуде все же может составить только Тшасковский, который уже один раз победил конкурента из «Право и справедливости», правда лишь на выборах градоначальника польской столицы, но все же опередив его почти в два раза.

Экс-депутат польского сейма и Европарламента, бывший вице-министр иностранных дел по европейским вопросам, а также сын композитора Анджея Тшасковского пользуется определенной популярностью у поляков, что подтверждается результатом опросов.

Однако, как пишет Rzeczpospolita, мэр Варшавы наверняка сможет показать хорошие результаты только в крупных городах, не затрагивая провинции — костяк электората «Право и справедливости», и соответственно Дуды.

При подобном раскладе выход во второй тур может не помочь Тшасковскому победить президента, несмотря на неплохой уровень его популярности. Все же провинции включают в себя немалую часть электората, потеря которой вряд ли сыграет в пользу оппозиционеру.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский, «Право и справедливость» ориентируется на то, чтобы удержать власть в Польше на протяжении многих лет, стараясь исключить возможность политического маятника, и пока неплохо с этим справляется.

«У них достаточно много противников, но они все разобщены и серьезных фигур в их стане практически нет. Польские политики в некотором смысле мельчают. Оппоненты Дуды по большому счеты не готовы к выборам. Президент является явным фаворитом, даже можно сказать, что никакой серьезной предвыборной гонки нет», — уверен эксперт.

В целом, оппозиционных кандидатов в президенты Польши объединяет только желание отстранить «Право и справедливость» от власти, начав, соответственно, с Дуды.

Однако, по мнению Офицерова-Бельского, текущую избирательную кампанию соперники Дуды собираются использовать лишь для следующих выборов, набрав, таким образом, хорошую форму для голосования, в котором действующий президент уже не сможет участвовать.

Американский толчок

При этом предвыборную гонку в Польше и правда нельзя назвать активной, хотя тут сыграл фактор пандемии с последующим запретом массовых мероприятий. Несмотря на то, что польские власти уже сняли почти все ограничения, этот запрет сохраняется. Даже телевизионные дебаты кандидатов проводятся в онлайн-формате. В подобных условиях кандидаты значительно уступают Дуде, который постоянно находится на виду у общественности.

Президент активно пользуется своим положением для избирательной кампании, вероятно, поэтому он решился на визит в США за четыре дня до первого тура голосования. Как пишет Politico,

Дуда собирается поговорить с американским лидером Дональдом Трампом об увеличении контингента США на польской территории — возможно о тех солдатах, что Вашингтон решил вывести из Германии.

Это является потенциальным политическим стимулом для Дуды, отмечают аналитики издания, Польша — одна из самых проамериканских стран в Европе, и одна из немногих, где фотографии встречи с Трампом могут превратиться в избирательное преимущество.

Проамериканский уклон политики Дуды, да и партии «Право и справедливость», действительно, виден невооруженным глазом. Польша в первых рядах выступила за дополнительные американские силы на своей территории, когда информация о выводе сил США из Германии еще даже не была подтверждена. Возможное обострение отношений с Россией на этом фоне, вероятно, не волнует польских политиков.

«В отношении России, по сути, у всех польских политиков есть определенный консенсус — РФ является противником, враждебной страной. Собственно, об этом уже написано в польской стратегии безопасности, там это указано практически прямым текстом», — подтверждает Офицеров-Бельской, намекая на то, что даже при проигрыше Дуды изменения этого вектора ожидать не стоит.

Если говорить о внешнеполитическом курсе, то разница между действующим президентом и его соперниками прослеживается только в отношении сотрудничества с США или Евросоюзом, подчеркнул эксперт, когда Дуда занимает жесткую проамериканскую позицию, его конкуренты зачастую придерживаются необходимости консенсуса с Брюсселем и Берлином, для них европейский вектор имеет несколько большее значение.

Вероятно, визит в США может помочь Дуде заручиться поддержкой части еще не определившихся избирателей, тем самым склонив чащу весов в свою пользу. Впоследствии это обстоятельство может сыграть решающую роль на втором туре выборов и обеспечить действующему президенту переизбрание.