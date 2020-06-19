Европа не указ: Россия игнорирует критику поправок в Конституцию

Венецианская комиссия (ВК) обнародовала свои комментарии относительно предлагаемых в России поправок в Конституцию. Речь идет о пунктах, касающихся отношений РФ с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Остальные поправки комиссия не рассматривала.

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В документе Комиссия рекомендует изменить или же полностью отказаться от изменений в ст. 79. Сейчас ее текст звучит так: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ».

В поправках предлагается дополнить это положение словами: «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Возможная трактовка этих слов и вызвала беспокойство ВК. «У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ», — говорится в докладе комиссии. Как отмечают европейские эксперты, возможный отказ Москвы от исполнения решения ЕСПЧ противоречит ее обязательствам, взятым на себя в рамках Европейской конвенции по правам человека.

В России к заключению Венецианской комиссии отнеслись критически.

«Мы благодарны Венецианской комиссии за ее экспертное мнение, но это вовсе не означает, что Россия должна немедленно и бегом вносить по ее первому требованию изменения в принятый закон», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

При этом депутат указал, что вынесенная на общероссийское голосование по поправкам редакция 79-й статьи Конституции не противоречит международным обязательствам РФ. «Мы ни в коей мере от этого не отказываемся», — подчеркивает Слуцкий.

Аналогичную позицию озвучил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с ТАСС.

«Россия — самая большая суверенная страна Европы, и ни одно решение, принятое некой международной организацией, не может быть для нас обязательным к исполнению, особенно, если оно идет вразрез с нашим национальным законодательством и тем более конституцией», — сказал зампред Госдумы.

Он также поблагодарил членов Венецианской комиссии «за огромную проделанную работу», однако отметил при этом, что их заключение «носит лишь рекомендательный характер».

На этот момент в разговоре с «Газетой.Ru» указывает и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, Россия «живет в рамках своих законов и своих правил». По ее словам, иностранные инстанции могут делать замечания рекомендательного характера, однако решение, следовать им или нет, остается за российской стороной.

«Они могут что-то сказать, но дальше вопрос исполнения», — подчеркнула депутат.

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас также заявил, что к заключению Венецианской комиссии Россия относится как к рекомендациям и «никаких изменений в связи с указанной позицией в закон о поправке вноситься не будет.

«Решения ЕСПЧ должны быть основаны на конвенции, только такие решения будут исполняться, все решения, которые будут основаны на толковании конвенции, могут быть исполнены только в случае, если они не противоречат российскому конституционному правопорядку.

Это позиция большинства граждан страны, именно это и записано в поправке к Конституции»,

— заявил Андрей Клишас РИА «Новости».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, бывший также членом созданной президентом рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что заключение, на его взгляд, не было выражено корректно с юридической точки зрения.

«Я участвовал во встрече с экспертами Венецианской комиссии, которые приезжали в Москву в апреле, как раз для обсуждения данной поправки. У нас был очень содержательный, профессиональный и конструктивный разговор, где мы подробно изложили нашу аргументацию и она была услышала», — рассказывает сенатор.

По его словам, тогда со стороны членов Венецианской комиссии не прозвучало каких-либо возражений или рекомендаций. Сенатор допускает, что это может быть связано с отсутствием у участников дискуссии полномочий на представление позиции ВК или каких-то выводов. Однако в рамках диалога любые сомнения могли быть выражены еще тогда. «Что-то поменялось уже позже, когда они вернулись к себе в Страсбург», — считает Косачев.

Сенатор считает, что характер заключения ВК объясняется двумя способами. Первый — «соображения защиты мундира», когда Венецианской комиссии хотелось бы во всех обстоятельствах защищать полномочия Европейского суда по правам человека, конвенцию Совета Европы в целом.

«Либо второе — это чистой воды политика, им кто-то в Страсбурге подсказал, что нужно повышать градус категоричности этого заявления, потому что оно никак не вяжется с характером дискуссий, которые шли на уровне юридической экспертизы», — предположил Косачев.