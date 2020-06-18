Додон против олигархов: молдавский парламент раскололся

Правительственная коалиция в Молдавии потеряла парламентское большинство. В поддерживавший курс президента Игоря Додона союз Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ) теперь входят только 50 депутатов в 101-местном парламенте.

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Ослаблению коалиции послужил разлад в ДПМ: уже несколько месяцев фракцию партии покидают депутаты, переходя в ряды конкурентов из оппозиционной группы проевропейских депутатов Pro Moldova. Последней «перебежчицей», лишившей правящую коалицию парламентского большинства, стала депутат ДПМ Ефросинья Грецу.

Всего в оппозицию перешли 16 депутатов из фракции ДПМ.

Президент Игорь Додон, комментируя ситуацию, отмечает, что пока у правительства «еще есть хрупкое большинство за счет поддержки правительства со стороны одного независимого депутата».

«Если еще уйдут депутаты из парламентского большинства, то, скорее всего, будет миноритарное правительство (без поддержки большинства в парламенте) или исполняющее обязанности (в случае голосования более 51 депутата за отставку). Но в обоих случаях руководить правительством будет Ион Кику», — описал он будущие сценарии в комментарии агентству Sputnik.

Между тем, именно желание свергнуть правительство Иона Кику, к которому призывает лидер фракции Pro Moldova Андриан Канду, спровоцировало раскол в ДПМ. Формальная причина — неудовлетворительная работа кабинета по противодействию пандемии коронавируса COVID-19 и экономическому кризису.

Призыв Канду поддержали многие оппозиционеры: бывшие партнеры социалистов по правительству из правого блока ACUM, а также депутаты из партии «Шор», чей лидер олигарх Илан Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле.

При этом Канду подчеркивает, что консолидация депутатов нужна лишь для отставки действующего правительства, а не формирования нового кабинета.

Это говорит о том, что новый состав правительства в ближайшее время вряд ли может быть утвержден, и страна подойдет к новым досрочным парламентским выборам.

Не исключено, что этот кризис затронет и президентскую власть. 18 мая депутат Александр Слусарь из блока ACUM заявил о намерениях оппозиции начать процедуру импичмента президента. Поводом стала видеозапись переговоров Додона с впоследствии бежавшим из страны олигархом Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. На тот момент он возглавлял Демпартию.

«Карту Плахотнюка» разыгрывает и сам Додон. Комментируя последние события на своей странице в Facebook, он заявил, что таким образом опальные олигархи пытаются вернуться к власти, избежав тем самым уголовного преследования в своем отношении.

«Думаю, что самый большой вызов для здоровых политических сил в парламенте заключается в другом: не позволить олигархической группировке Плахотнюк — Шор — Канду снова взять контроль над органами власти и захватить страну», — говорит Додон.

Для достижения этой цели президент готов на любые методы.

В частности, он допускает переговоры лояльной ему Партии социалистов с ДПМ и оппозиционными партиями «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда». Он пообещал поддержать новое правительство, если оно будет сформировано при участии этих партий и без помощи лояльных олигархам депутатов.

«В качестве президента я окажу всю необходимую помощь антиолигархическим партиям, как сделал это год назад, и поддержу любое решение, которое обеспечит стабильность и безопасность граждан», — пообещал он.

Однако сейчас и сам президент находится под ударом. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, конечной целью этой кампании может быть именно Игорь Додон:

«Вашингтон дал четко понять: США не видят Додона руководителем страны, не принимают назначенное им правительство».

Согласно молдавскому законодательству, после ухода правительства в отставку новый кабинет должен быть сформирован в течение трех месяцев. В противном случае автоматически объявляются новые выборы.

Однако этой осенью в Молдавии должны пройти выборы президента, Додон предлагает провести процесс голосования 1 ноября. Законодательство предусматривает, что между выборами, проходящими на национальном уровне, должно пройти не менее полугода, соответственно, если возникнет необходимость проведения досрочных выборов парламента, то их придется отложить до весны 2021 года.

Партия социалистов уже ищет выход из этой юридической коллизии: депутаты направили в конституционный суд запрос, чтобы узнать, можно ли провести президентские и парламентские выборы в один день.

Как отмечает Владимир Брутер,

в нынешней ситуации досрочные парламентские выборы, в первую очередь, выгодны именно для президента Додона.

«Додон находится в определенном тупике. Он бы и рад провести досрочные выборы, но не может. Кроме того, эти выборы не принесут ему большинства. Ситуация скорее усложнится. С другой стороны: для него это выход из нынешней тупиковой ситуации», — говорит эксперт.

Вероятнее всего, глава государства рассчитывает, что у оппозиции также не получится сформировать правительство. «Это будет сложно. Даже если они создадут правительство меньшинства, оно будет неустойчивым», — указывает Брутер.

В целом, по мнению эксперта, досрочные выборы не являются очевидным решением того кризиса, в котором оказалась страна. Они могут быть выгодны для отдельных политиков, но для всех остальных они ничего нового не принесут — соотношение сил в парламенте будет примерно таким же, как сейчас.