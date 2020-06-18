Еще на год: ЕС продлил санкции из-за присоединения Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реклама

«Сегодня совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ... Благодарен за это решение. Нужно увеличивать давление за нарушение прав человека, «паспортизацию», запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконное голосование в Крыму», — написал глава украинского МИДа на своей странице в Twitter.

Информация о продлении санкций подтверждается и в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС. Отмечается, что экономические ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Решение вступит в силу после того, как будет опубликовано в ближайшее время в «Официальном журнале ЕС».

Согласование продления санкций в отношении России прошло еще 11 июня, когда в этом процессе приняли участие послы стран-членов ЕС, отмечает агентство.

По словам депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Михаила Шеремета, продление санкций является предательством демократии. «Крымчане уже привыкли к санкциям. Эти санкции нас только сплачивают и укрепляют в правильности сделанного исторического выбора», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что со стороны иностранных государств продолжение санкционной политики неконструктивно, так как она «никак не влияет на общественное мнение, экономику и развитие Крыма». «Со стороны европейских стран это своего рода предательство. Они везде декларируют и выставляют себя в роли защитников демократических принципов, а сами на практике эту демократию душат и наказывают людей санкциями за их демократический выбор», — уверен Шеремет.

Депутат добавил, что санкционная политика против России ущербна и деструктивна. Парламентарий выразил надежду, что власти западных стран «осознают пагубность для себя двойных стандартов, которыми они оперируют в отношении крымчан, считая Крым мешком картошки».

Санкции в отношении России были введены в 2014 году. После государственного переворота на Украине крымские власти провели референдум с целью узнать у своих граждан, хотели бы они, чтобы полуостров стал российской частью. В голосовании приняли участие большинство граждан, которые имеют право голоса. При этом практически все из них выступили за воссоединение Крыма с Россией. Однако этот референдум до сих пор не признается ни Украиной, ни странами ЕС, ни США. Западные государства практически сразу ввели экономические ограничения в отношении России. Из-за этого российские власти взяли курс на импортозамещение.

В последнее время все чаще стали звучать мнения о нецелесообразности санкций, которые оказывают больший вред самой Европе, так как они в любом случае не приводят к желаемому результату уже шесть лет. Но, по мнению директора департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николая Кобринца, в настоящее время не приходится говорить о скорой отмене европейских санкций. «Они продлеваются регулярно, ничего нового в этом нет. Перспективы их отмены более чем туманны», — сказал он.

Кобринец добавил, что тема прекращения санкционного давления не обсуждается с иностранными коллегами. «Рассчитывать, что санкции отменят в ближайшее время, наверное, не приходится. Еще раз скажу, что мы с Евросоюзом эту тему даже не обсуждаем. Не мы санкции вводили, и не нам просить об их отмене», — подчеркнул он, отметив, что в Евросоюзе есть две полярные группы стран: одни выступают за отмену санкций из-за их контрпродуктивности, другие утверждают, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить ограничения в отношении России.