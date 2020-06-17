Десятки погибших: Китай и Индия на пути к открытому конфликту

Противостояние на китайско-индийской границе постепенно набирает обороты, все больше приближая Пекин и Нью-Дели к вооруженному конфликту. Стычки между военными обеих стран впервые за 45 лет привели к жертвам. При этом снизить напряженность не удается, несмотря на активный переговорный процесс.

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Речь идет о ситуации в высокогорном регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Главным камнем преткновения для сторон является вопрос принадлежности горных территорий на севере Кашмира и части индийского штата Арчуначал-Прадеш. Территориальный спор уже приводил к пограничной войне в 1962 году, по итогам которой в Аксайчине появилась линия фактического контроля, а Индия потеряла часть своих земель в Гималаях.

Несмотря на заключение соглашения о поддержании мира, претензии сторон никуда не ушли — Китай до сих пор пытается получить контроль над 3,5 тыс. кв. км в индийском Арчуначал-Прадеше, а Индия обвиняет китайские власти в незаконной оккупации более 43 тыс. кв. км в штате Джамму и Кашмир.

Различные стычки между пограничниками обоих государств на спорной земле вспыхивают постоянно, однако в мае они приобрели особую интенсивность из-за наращивания контингента вначале со стороны КНР, а потом и со стороны Индии.

Переломный момент произошел в районе 15-16 июня, когда в ходе столкновений военных появились погибшие. Официально индийская сторона подтвердила гибель троих своих солдат, а китайская не предоставляет никаких данных. При этом индийское агентство АНИ со ссылкой на источники утверждало, что в результате столкновения погибли по меньшей мере 20 индийских военных, а китайская сторона потеряла 43 человека убитыми и тяжелоранеными.

Спокойствие противников

Учитывая, что убийств военных той или иной стороны в регионе не было в течение 45 лет, ситуация складывается напряженная — последний раз стороны обменивались огнем в районе границы в 1975 году, когда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш были убиты четверо индийских военных.

Пекин и Нью-Дели активно демонстрируют, что все находится под контролем. Текущее положение дел говорит о постепенной эскалации.

«В настоящее время китайская и индийская стороны поддерживают тесный контакт по дипломатическим и военным каналам для урегулирования соответствующего вопроса. В настоящее время ситуация в пограничной зоне на китайско-индийской границе, в целом, стабильная, контролируемая», — говорил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Стоит отметить, что новое столкновение произошло почти через две недели после того, как стороны договорились решить проблемы «мирным путем» и начать вывод дополнительных подразделений с приграничной территории.

При этом если у Китая политика отвлечения внимания общественности от событий на границе работает вполне успешно, не вызывая каких-либо народных волнений, то в Индии ситуация обратная. Индийский премьер Наренда Моди сталкивается с давлением со стороны оппозиции, которая требуют раскрыть данные о гибели индийских солдат.

Протесты в Нью-Дели в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в целом, негативно сказываются на ситуации в стране, но глава кабмина все же пока сохраняет молчание. Как долго ему удастся игнорировать народные волнения — неизвестно, хотя его заявление о гибели солдат можно расценивать в качестве ответа.

«Я хочу заверить страну, что жертвы наших солдат не пропадут даром. Целостность и суверенитет Индии для нас превыше всего... Индия хочет мира. Но на каждое подстрекательство будет дан решительный ответ», — заявил Моди, но вновь обошел стороной тему протестов.

Впрочем, отрицать рост антикитайских настроений в Индии нельзя, вероятно, он будет лишь усиливаться в случае сохранения напряженности на границе.

Этому способствует и молчание Моди вкупе с отсутствием внятной информации по деэскалации конфликта с КНР, что не несет ничего хорошего для индийских властей.

В целом, противостояние с Китаем не отвечает интересам Индии, так как в настоящее время правительство страны с трудом справляется с последствиями пандемии и пытается возродить экономику, сползающую к рецессии. К этому также добавляется напряженная ситуация на границе с Пакистаном, где 16 июня пакистанские военные обстреляли посты индийских солдат.

Да и КНР, вероятно, не слишком заинтересована в конфликте из-за новой вспышки вируса на своей территории, затяжной торговой войне с США, а также очередного старта антиправительственных демонстраций в Гонконге. Аспект Вашингтона, скорее всего, тут является ключевым, Белый дом в последнее время пытается выставит Китай как «агрессора» на международной арене, и конфликт КНР с Индией лишь подтвердит позицию США.

Мировое беспокойство

При этом ситуация на границе между Индией и Китаем вызывает особое беспокойство у Вашингтона. Как отмечал американский госсекретарь Майк Помпео, США стали свидетелям того, как растущие китайские силы продвинулись к северу от Индии на линии фактического контроля на индийской границе. Президент США Дональд Трамп предлагает выступить посредником в конфликте сторон, от чего Пекин и Нью-Дели последовательно отказываются.

Противоречия между двумя крупнейшими ядерными державами Азии, нервируют не только Вашингтон, но и в целом все международное сообщество.

К примеру, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что военные столкновения на китайско-индийской границе беспокоят Москву.

«Мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе. Мы считаем, что это очень тревожное сообщение», — отмечал представитель Кремля.

Безусловно утверждать, что Китай и Индия начнут применять ядерное оружие для разрешения своих противоречий, нельзя, но начало открытого противостояния между ними явно не пойдет на пользу международной стабильности.