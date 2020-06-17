«Давление на Асада»: США вводят новые санкции против Сирии

Американские власти вводят новые санкции в отношении Сирии в рамках так называемого «закона Цезаря». На этот раз под них подпадают, в частности, президент САР Башар Асад и его жена Асма, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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«Сегодня министерство финансов и Госдепартамент объявляют о 39 решениях по санкциям [в отношении физических и юридических лиц] в рамках «закона Цезаря» и исполнительного указа 13894 как о начале кампании по экономическому и политическому давлению на Асада с целью лишить его доходов и поддержки в ведении войны и совершении зверств против сирийского народа», — отмечается в заявлении главы американской дипломатии.

«Мы вводим санкции против Башара Асада и его жены Асмы, а также против Мухаммеда Хамшо [один из крупнейших предпринимателей Сирии]», — говорится в тексте.

При этом новые американские санкции не коснутся гуманитарной помощи сирийскому народу. «Закон Цезаря» и другие санкции США по Сирии не затрагивают гуманитарную помощь народу Сирии и не препятствуют нашей деятельности по стабилизации на северо-востоке Сирии», — заверил госсекретарь США.

«Мы продолжим наше гуманитарное содействие <...> даже в тех районах, которые находятся под контролем режима», — подчеркнул Помпео.

«Закон Цезаря», или «Акт о защите гражданского населения Сирии», дает Вашингтону право вводить ограничения в отношении организаций или конкретных лиц, которые оказывают косвенную или прямую поддержку правительству Сирии. Санкции могут вводиться также против организаций или лиц, которые помогают вооруженным формированиям, если те, по мнению США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Рестрикции могут быть введены и за деятельность в нефтегазовом секторе экономики САР, а также в таких сферах, как военная авиация, проектирование и строительство.

Этот закон получил свое название благодаря псевдониму фотографа сирийской военной полиции, который якобы бежал из страны в 2013 году. Сообщалось, что он передал Западу материалы о «насилии над заключенными в тюрьмах» Сирийской Арабской Республики. Но МИД Сирии заявлял, что весь документ был основан на ложных показаниях, которые были созданы силами, враждебно настроенными по отношению к сирийскому народу.

«Закон Цезаря» американские власти включили в военный бюджет США на 2020 финансовый год. Американский президент Дональд Трамп подписал документ 20 декабря 2019 года. У правительства США было 180 дней на подготовку первых санкций, указанный срок истек в среду, 17 июня.

Закон, в частности, запрещает «значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку» Дамаска или «значительные сделки» с сирийским правительством. Под запрет попадают также «любые компании и организации, которыми владеет или которые контролирует правительство Сирии». «Политические фигуры высокого ранга в правительстве Сирии» тоже находятся под санкциями.

Под американские рестрикции попадает еще множество субъектов. США намерены таким образом добиться выполнения ряда условий, что и приведет к отмене санкций.

Так, ограничения могут быть досрочно отменены, если «воздушное пространство над Сирией больше не будет использоваться правительством Сирии или правительством Российской Федерации для нанесения ударов по гражданскому населению».

Кроме того, требуется прекратить нанесение ударов по «медицинским учреждениям, школам, жилым районам, местам скопления людей, в том числе рынкам». В ряд условий также включено предоставление Дамаском доступа международной помощи в районы, которые контролируют власти САР, России и Ирана, а также «освобождение всех политических заключенных», обеспечение безопасного возвращения беженцев. Помимо этого, США требуют «привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления в Сирии».

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, глава Сирии Башар Асад сможет удержать экономику страны даже при введении новых санкций США. «Правительство Сирии, конечно же, удержит экономику. Данные санкции не будут кардинально менять экономическую ситуацию в Сирии», — сказал он в комментарии ФАН.

Швыткин добавил, что санкции не являются хорошим способом решения каких-либо вопросов. «Санкционная политика в отношении какого-либо государства — не лучший способ решения того или иного вопроса. Она негативно сказывается на общем экономическом положении населения страны», — подчеркнул депутат.