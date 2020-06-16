Кризис отношений: что разрывает трансатлантическое партнерство

Трансатлантическое партнерство стало лейтмотивом онлайн-конференции глав МИД стран-членов Евросоюза и госсекретаря США Майка Помпео. Основных тем переговоров было три — отношения с Китаем, мирный процесс на Ближнем Востоке и взаимодействие с государствами Восточного партнерства. И по всем трем пунктам Вашингтону и Брюсселю есть о чем поспорить.

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«Главным пунктом повестки дня стали трансатлантические отношения, один из столпов миропорядка, и сегодняшнее видеозаседание позволило вновь подтвердить приверженность членов Евросоюза решению продолжать это тесное сотрудничество», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи.

Стороны далеко не во всем согласны, признал дипломат, но их приверженность трансатлантическому сотрудничеству сильна как никогда.

Однако, как пишет Politico, это утверждение несколько не соответствует реальному положению вещей — трансатлантические отношения выглядят так плохо, что даже разговор на английском языке становятся предметом спора.

После переговоров Боррель возмущался из-за того, что его пресс-конференцию будут переводить только на французский и английский, игнорируя немецкий и испанский — родной язык дипломата, — хотя в итоге все же выступил на английском языке.

Китайский вопрос

Впрочем, языковой вопрос теряется на фоне реальных разногласий сторон. Первым пунктом стоит упомянуть Китай, в последнее время ставший главным объектом нападок США. Антикитайская политика Вашингтона, в целом, затрагивает множество аспектов, но в особенности ЕС беспокоит уход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за КНР.

«Мы выразили сожаление по поводу заявления США о намерении покинуть Всемирную ассоциацию здравоохранения и надеемся, что это решение может быть пересмотрено. Мировые проблемы нуждаются в международных решениях и многосторонних инструментах. Сейчас, как никогда, необходим многосторонний подход для борьбы с пандемией [коронавируса COVID-19]», — отмечал Боррель на пресс-конференции.

Тем не менее, для Вашингтона, скорее всего, взаимодействие с ВОЗ пока не стоит на повестке дня, так как в Белом доме руководство организации подозревают в потакании Пекину, а, следовательно, работать с ним не хотят.

В целом, основной аспект антикитайской политики привязан именно к коронавирусу, США пытаются сделать КНР ответственной за пандемию.

Брюссель, в основном, действия Вашингтона против Пекина не поддерживает, хотя ряд европейских государств и выступал за расследование обстоятельств возникновения вируса на территории Китая. Кроме того, ЕС находится на пути к заключению крупной инвестиционной сделки с КНР, в последнее время их взаимодействие можно описать как позитивное, определенные противоречия присутствуют, но дело не доходит до взаимных обвинений.

Вероятно, поэтому ЕС предлагает дипломатичный путь для урегулирования спорных моментов между Китаем и США. По словам Борреля, Брюссель и Вашингтон могут вместе доводить до Пекина «свои озабоченности и совместно отстаивать общие интересы».

Провальная сделка

Однако позиции Евросоюза и США не сходятся не только в китайском вопросе, но и в ситуации с мирным урегулированием по Ближнему Востоку. Речь идет о палестино-израильском конфликте, который продолжается более полувека.

Вашингтон разработал так называемую «сделку века» для разрешения противоречий, но европейские дипломаты недовольны ее односторонней направленностью в пользу Израиля.

Так, важнейший для обеих стран город Иерусалим США предложили объявить неделимой столицей еврейского государства, признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, а также разоружить ХАМАС — палестинское движение, действующее в секторе Газа, — для демилитаризации региона.

«Этот процесс должен быть основан на согласованных на международном уровне параметрах. И это не секрет, поскольку в нескольких заявлениях ЕС было сказано, что план США с ними не согласуется», — подчеркивал Боррель на пресс-конференции.

Наиболее противоречивым для ЕС выглядит признание израильских поселений на палестинской территории, тем самым США фактически оправдывают оккупацию земель со стороны Израиля. Это не сходится и с официальной позицией ООН, а также Палестины, но Вашингтон при разработке плана, в основном, тесно кооперировался лишь с Тель-Авивом.

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас в рамках переговоров открыто призвал к многосторонним усилиям по возобновлению диалога между палестинцами и израильтянами, однако Помпео не стал принимать или отказываться от предложения.

Точки взаимодействия

В целом, трансатлантическое партнерство имеет тенденцию к ослаблению с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Он спровоцировал выход из важных для ЕС международных соглашений — Парижского соглашения по климату и сделки по иранской ядерной программе, — чем создал напряжение между союзниками.

Последние спорные решения администрации Трампа лишь усугубляют ситуацию — разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, планы по прекращению действия соглашения по открытому небу, а также решение по выводу части американского контингента из Германии.

Точек взаимодействия между сторонами становиться все меньше, но они все же имеются. Одной из них является Восточное партнерство — инструмент сближения ЕС с шестью постсоветскими республиками: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

В рамках переговоров глав МИД ЕС с Помпео этот вопрос в особенности касался урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Как говорил Боррель, позиция Евросоюза остается неизменной, России необходимо «предпринимать шаги» для реализации минских соглашений.

Госсекретарь США также подтвердил совместную поддержку Брюсселя и Вашингтона в отношении суверенитета вместе с территориальной целостностью Украины. При этом Помпео призвал Москву прекратить «агрессивные действия» в Донбассе, хотя российская сторона не принимает участия в конфликте, о чем не раз говорили в Кремле.

К тому же, США и ЕС вполне сходятся по проблеме распространения дезинформации, исходящей от третьих стран. Стороны договорились усилить партнерство для решения этой проблемы. Впрочем, Вашингтон и тут зацепил Китай вместе с Россией, обвинив их в желании подорвать демократические общества, когда в Брюсселе не стали прямо называть «источники дезинформации».