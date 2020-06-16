«Необходим новый импульс»: ЕС и Лондон не могут договориться по Brexit

Переговоры о дальнейшем существовании Великобритании и Евросоюза идут полным ходом, и обе стороны демонстрируют оптимизм, несмотря на значительные противоречия. 15 июня Лондон и Брюссель провели переговоры по видеосвязи, причем уже на высшем уровне.

Реклама

С британской стороны в саммите приняли участие премьер-министр Борис Джонсон, глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув, глава делегации по переговорам Дэвид Фрос и посол в ЕС Тим Барроу. Евросоюз представляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Дэвид Сассоль и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Именно эта встреча должна была положить конец противоречиям, которые возникли во время переговоров между делегациями, которые начались в марте, но вынуждены были прерваться на месяц во время пандемии коронавируса.

Переходный период оканчивается 31 декабря 2020 года, и Лондон по-прежнему полон решимости заключить соглашение в срок и окончательно покинуть содружество. В ходе переговоров Борис Джонсон призвал лидеров ЕС придать энергию процессу. Он также сообщил позже, что, по его мнению, нет никаких причин, по которым соглашение не может быть достигнуто до конца июля.

«Это ясно, что мы должны достичь. Я не думаю, что мы настолько далеки друг от друга, но нам нужно немного активизировать работу, и я рад, что Урсула фон дер Ляйен и другие официальные лица ЕС — все согласны... Нет причин, почему мы не сможем сделать это в июле», — сказал Джонсон журналистам.

Лидеры Евросоюза, в свою очередь, также демонстрируют готовность заключить сделку к концу лета, чтобы избежать экономического хаоса, к тому же, в условиях последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Однако в процессе переговоров можно наблюдать и признаки напряжения. После заявления Джонсона, президент Европейского совета написал в Twitter, что он готов к активизации процесса, но ЕС не согласится на «кота в мешке» и ни за что не пойдет на соглашение, противоречащее интересам содружества.

Действительно, в совместном заявлении по итогам вчерашней встречи говорится о согласии активизировать в июле переговоры по будущим отношениям сторон, несмотря на существенные противоречия.

«Тем не менее, стороны согласились, что необходим новый импульс. Они поддержали план, одобренный главными переговорщиками, по интенсификации переговоров в июле и созданию более благоприятных условий для завершения работы и ратификации сделки до конца 2020 года. Это должно предполагать, по возможности, достижение на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения», — отмечается в заявлении.

Между тем, переговоры, вероятно, вышли напряженными, так как проходили после нескольких недель критики от Брюсселя в адрес британской стороны.

В начале июня глава делегации ЕС по переговорам с Лондоном Мишель Барнье заявил, что за время переговоров о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза, которые ведутся с февраля, существенный прогресс так и не был достигнут. Причем ответственность за это он возложил на британскую сторону.

Барнье заявил, что Лондон и Брюссель подписывали декларацию, содержащую позиции и цели сторон на переговорах о дальнейшем существовании. Однако теперь Великобритания, по его словам, отказывается от своих обещаний.

В частности, Барнье указал, что Лондон подписался под пунктом о так называемом «ровном игровом поле», обеспечивающим честную конкуренцию на рынке. Согласно нему, Великобритания должна соблюдать правила ЕС и придерживаться тех же стандартов, причем не только технических, но и в сфере занятости и экологии.

Однако теперь, по словам Барнье, Лондон отказывается соблюдать общие с Евросоюзом стандарты.

Кроме того, британская сторона тормозит переговоры по соглашению по рыболовству, которое обеспечит доступ европейцев к британским водам.

Рыболовство, действительно, неожиданно для всех стало главным камнем преткновения в переговорах, хотя эта сфера занимает всего 0,12% в объемах производства Великобритании.

Евросоюз планирует сохранить свой доступ к водам Великобритании, в то время как у Лондона прямо противоположные намерения. Так, он рассчитывает на введение рыболовных квот, чтобы ограничить доступ европейских рыбаков и полностью вернуть контроль над своими водами — такие соглашение ЕС заключил с Исландией и Норвегией. Для Лондона этот факт отразит, что Великобритания стала независимым прибрежным государством.

Кроме того, Борис Джонсон заявил, что продолжит настаивать, чтобы Европейский суд не играл никакой роли на территории Великобритании — еще одно значительное противоречие в позициях сторон. Для Брюсселя надзор Европейского суда означает гарантию, что Великобритания не снизит стандарты окружающей среды и не ограничит права трудящихся, что, в свою очередь, не повлияет на конкуренцию на рынке. Кроме того, это положение обеспечивает сотрудничество в сфере безопасности и уголовного правосудия.

Позиции Лондона по этим вопросам вызывают раздражение у Евросоюза.

«Великобритания предпринимает шаги назад — два шага назад, три шага назад — от первоначальных обязательств. Британские переговорщики должны полностью соответствовать тому, что подписал с нами премьер-министр [в соглашении о Brexit]. Потому что у 27 глав государств, правительств и Европейского парламента нет недолгой памяти. Мы очень хорошо помним текст, который заключали с Борисом Джонсоном. И мы просто хотим, чтобы это соблюдалось. И если этого не произойдет, не будет никакого соглашения», — рассказывал глава европейской делегации Мишель Барнье в интервью The Times.

Между тем, в Лондоне также недовольны тем, как ЕС ведет переговоры. Высокопоставленный источник в британской делегации сообщал The Times, что Барнье, «вероятно, думает, что он является старшим партнером» и пытается диктовать свои условия на переговорах, вместо того, чтобы представлять позицию 27 стран-членов ЕС.

«Мишель Барнье, кажется, думает, что он — рефери, когда он — игрок на поле», — цитирует издание слова источника.

Как сообщает The Guardian, в Великобритании также ясно дали понять, что надежды на сделку не будет, если Евросоюз не даст Барнье новые инструкции, которые позволят достичь компромисса по ключевым областям, включая рыболовство, единые стандарты и компетенции Европейского суда.

Судя по всему, Борис Джонсон в ходе вчерашних переговоров заверил Брюссель в том, что он привержен декларации. Встреча на высшем уровне действительно, судя по всему, даст новый импульс переговорам. Однако факт остается фактом — диалог сторон зашел в тупик сразу из-за нескольких положений.

Мишель Барнье, между тем, заявил, что соглашение должно быть заключено до 31 октября.

После встречи Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Майкл Гоув официально уведомил ЕС на заседании совместного комитета, что Великобритания не будет продлевать переходный период.

«Мы отметили решение Великобритании не продлевать переходный период и договорились предоставить лучшее предложение для наших граждан», — написала она в Twitter.

Как сообщил журналистам представитель британского премьера, следующие раунды переговоров по будущим отношениям Великобритании и ЕС пройдут в очном формате. 29 июня, 13 июля и 17 августа запланированы переговоры в Брюсселе, 6 и 20 июля — в Лондоне. Переговоры также планируется продолжить в сентябре.