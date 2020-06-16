Битва за Ригу: пандемия бьет по «русской партии» в Латвии

Политические партии Латвии теряют электоральную поддержку

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Партии Латвии теряют поддержку избирателей на фоне пандемии коронавируса. Хуже всего ситуация развивается для оппозиционной партии «Согласие», представляющей интересы русскоязычного электората. Проблемы затронули и правящий блок, сдвинув Национальное объединение и «Развитие/За!» к границе порогового барьера в 5%. Разочарование латышей в ведущих партиях страны вероятно отразится на приближающихся важных выборах в Рижскую думу.

Пандемия коронавируса сильно ударила по электоральной поддержке ведущих партий Латвии, увеличив число неопределившихся избирателей и тех, кто не желает идти на выборы. Согласно опросу центра исследований SKDS, доля неопределившихся составила 29,6%, а каждый пятый респондент не собирается участвовать в голосовании. Фактически, почти половина латышей продемонстрировала свой скепсис в отношении существующих партий.

С проблемами столкнулись как правящий блок партий, так и оппозиционные силы. Так, социал-демократы из оппозиционного «Согласия», представляющие интересы русскоязычного электората Латвии, остаются наиболее популярной партией страны — за них готовы проголосовать 13,2% респондентов. Однако этот показатель почти на 2% ниже ее мартовского рейтинга.

Такие перемены особенно критичны в преддверии выборов в Рижскую думу, где пока партия удерживает большинство.

Кроме того, год назад в поддержку «Согласия» высказывались почти 20% латышей, но череда скандалов о растрате бюджетных средств в Рижской думе сильно ударила по имиджу партии.

Потеря поддержки

Из оппозиционного блока также испытывает проблемы Союз зеленых и крестьян, их готовы поддержать 8,1%, что на 0,5% ниже показателей марта. Партия теряет рейтинг, хотя до этого достаточно успешно наращивала электорат, став второй по популярности политической силой в Латвии. При этом особой поддержкой Союз пользуется в тех районах страны, где граждане негативно относятся к будущей административно-территориальной реформе.

В рядах правящей коалиции — «Новое Единство», Национальное объединение, «Развитие/За!», Новая консервативная партия — падение рейтинга настигло три партии. Во-первых, уровень поддержки Нацобъединения опустился до 5,5%, тем самым партия потеряла около 0,3% по сравнению с мартовскими показателями. Также проблемы возникли у «Развития/За!» — объединения набрало 5%, что на 0,6% ниже прошлого результата.

Больше всего потеряла Новая консервативная партия, в ее пользу высказались 3,7% опрошенных — на 1,1% меньше данных за март. Рейтинг партии продолжительное время находится ниже 5%, что снижает ее шансы на новое попадание в Сейм в ходе выборов в 2022 году.

Учитывая, что Нацобъединение и «Развитие/За!» также вплотную приблизились к минимальному порогу, дальнейшее падение их поддержки может полностью изменить картину правительства после выборов.

В то же время «Новое Единство» показывает положительную динамику: партию поддержали 6,1% респондентов — на 0,3% выше по сравнению с мартом. Однако проблемы правящего блока в целом, сводят их успех на нет. Да и незначительный рост, можно рассматривать как аванс от латвийского общества, так как реальный результат будет зависеть от успеха правительства в восстановлении экономики после пандемии.

К слову, партии не сумевшие попасть в Сейм два года назад — Латвийское объединение регионов и Русский союз Латвии (РСЛ) — также столкнулись с изменение электоральных предпочтений латышей. Регионалы смогли набрать 2,6% рейтинга, потеряв 0,3% поддержки с марта. В свою очередь РСЛ, напротив, усилил свои позиции — 2,3%, что на 0,8% выше прошлых показателей.

Рижские выборы

Позитивная динамика показателей Русского союза Латвии имеет особое значение в преддверии выборов в Рижскую думу, где «Согласие» удерживает большинство в течение 10 лет. Учитывая, что РСЛ также представляет интересы русскоязычного населения Латвии, вероятно, усиление их позиций играет против социал-демократов, не желающих вступать с ними в союз.

Политики из Русского союза Латвии не раз критиковали «Согласие», поэтому вероятность их объединения ради общей цели крайне мала. Как говорил лидер списка РСЛ на выборах в Рижскую думу Мирослав Митрофанов, ситуация в Риге требует изменений.

«Безобразные разборки в Рижской думе показали, что управлявших городом депутатов интересует лишь дележ должностей и доступ к тем или иным муниципальным ресурсам», — уверен политик. Он также добавил, что партия будет противостоять погрязшей в коррупции правящей коалиции в Думе столицы.

«Согласие» и так испытывает проблемы, что подтверждает потеря почти 2% рейтинга за несколько месяцев, уход части электората к РСЛ может их лишь усугубить.

Ситуация складывается не лучшим образом: по предварительным оценкам, социал-демократы имеют все шансы упустить большинство в Рижской думе в этом году.

Спад популярности партии в Риге отчасти вызван прошлогодними коррупционными скандалами, уходом от бывших партнеров по коалиции «Честь служить Риге» и отказом бывшего мэра Нила Ушакова от участия в выборах.

«Согласие» остается наиболее востребованной у избирателей, согласно апрельскому опросу Factum, партия набирает 23% рейтинга в Риге.

Но ее уровень поддержки не дает ей шансов занять абсолютное большинство в Рижской думе.

В затылок дышит альянс партий «Развития/За!» и «Прогрессивные», который поддерживают 21% респондентов.

Еще 12% получает «Новое Единство», 10% уходит партии «Честь служить Риге», а еще 7% — Русскому союзу Латвии. Главной проблемой является то, что у «Согласия» фактически нет союзников, с которыми можно было бы сформировать коалицию.

Это ставит под угрозу русскоязычное население Риги, которое сталкивается с определенным давлением со стороны правительства. В Латвии проводиться политика выдавливания языков нацменьшинств. Два года назад в стране приняли поправки к закону об образовании, обязывающие все школы перейти на латышский язык, хотя среди латышей около 40% являются русскоязычными.

«Согласие» выступает как защитник интересов этой части электората, ее уход от власти в столице может привести к дальнейшей потере популярности и в итоге отразиться на выборах в Сейме. Таким образом большую роль будут играть прозападные партии, что, скорее всего, усугубит политику властей Латвии в отношении русскоязычного меньшинства.