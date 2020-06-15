Мало демократии: американцы разочарованы режимом

Около 40% граждан, живущих в странах, которые традиционно считаются демократическими, уверены, что их государства на самом деле нельзя назвать таковыми, а 43% из общей совокупности жителей подобных стран и вовсе полагают, что их правительства обслуживают интересы небольшой группы людей. К такому выводу пришли исследователи Dalia Researh, которые в сотрудничестве с Альянсом демократий выпустили доклад о восприятии демократии в 2020 году. Исследование проводилось в 53 странах, а результаты были опубликованы в преддверии саммита по демократии, который состоится в Копенгагене 18-19 июня.

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В среднем 78% респондентов утверждают, что демократия важна в их странах — от 92% в Греции до 50% в Иране. Здесь тренд с 2019 года не изменился.

Странами-лидерами антирейтинга, жители которых уверены, что их правительства учитывают лишь интересы узкой группы людей, стали Венесуэла (74%), Чили (72%), Бразилия (71%), Нигерия (71%) и Украина (70%).

Однако такая ситуация характерна не только для этой группы стран, а и для вполне благополучных государств с развитыми демократическими традициями. В топ-20 стран по этому показателю оказались шесть членов Евросоюза: Польша (64%), Венгрия (64%), Италия (59%), Франция (54%), Греция (55%) и Испания (52%). Примерно на уровне Италии исследователи поставили и Россию. В нынешнем докладе в двадцатке оказались и США — 52%.

На последних позициях в этом перечне оказались Вьетнам, Китай, Сингапур, Саудовская Аравия и Дания.

И в этом контексте выделяется тренд, повторяющийся из года в год: жители практически всех стран уверены, что уровень демократичности их государств ниже того, который они считают приемлемым для себя. С одной стороны, это может указывать на то, что демократические ожидания граждан европейских государств не находят подтверждения в работе правительств. С другой, граждане предъявляют все более высокие требования к властным структурам.

Впрочем, эксперты склонны не абсолютизировать само понятие демократии, особенно когда речь заходит об отдельных странах.

«Мы привыкли представлять страны Западной Европы и США как идеал демократии. Но идеальных государств нет. Страны, которые выбрали демократический путь развития, находятся на промежуточной ступени. В каждой стране существуют проблемы, и человеку всегда хочется большего. Те же поляки, когда находились в соцлагере, грезили о том, чтобы у них было так же, как в Западной Европе. Они говорили, что им мешает жить СССР и псевдосоциализм. Вот они перешли на западную модель, у них есть определенные достижения, но полякам все равно мало. Они смотрят на свою систему и многим недовольны, потому что польская система далека от идеала», — говорит «Газете.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Тем не менее можно выделить страны, в которых подобный разрыв в восприятии наименьший — это Тайвань, Филиппины, Швейцария, Дания и Саудовская Аравия.

К странам с наибольшим предполагаемым демократическим дефицитом авторы исследования относят Венесуэлу, Польшу, Венгрию, Украину и Нигерию.

Интересным выглядит и отношение жителей 53 стран к влиянию на демократию со стороны США. Здесь мнение разделилось: 44% респондентов сочли, что Вашингтон оказывает положительное влияние, тогда как 38% — отрицательное. При этом только в Китае показатель антиамериканских настроений за последний год практически удвоился — с 38% в 2019 году до 64% в 2020-м.

Главными критиками США стали европейские страны — в особенности Германия, Австрия, Дания, Ирландия и Бельгия.

Одним из главных страхов современности 55% участников исследования назвали вмешательство другого государства в выборы. То есть большинство респондентов считают вероятным, что иностранная держава будет оказывать влияние на результаты их следующих выборов. Этот страх наиболее высок в основном в густонаселенных азиатских странах: Индонезии, Пакистане, Индии и на Филиппинах.

Меньше всего об этом беспокоятся две страны — Китай и Россия, за которыми следуют, в основном, страны-члены ЕС. К слову, американцы, которым регулярно говорят о якобы попытках России вмешаться в выборы в США, не так сильно склонны опасаться этого – только чуть больше 50% считают, что вмешательство в предстоящие выборы весьма или хотя бы несколько вероятно.

Вместе с тем следует учитывать, что исследование проводилось в разгар пандемии COVID-19, а потому общие итоги могли быть скорректированы еще и общей оценкой работы правительств в период локдаунов. Потому помимо индекса демократии авторы работы преследовали цель также узнать отношение жителей к тому, как их власти справились с коронавирусом.

Подавляющее большинство людей во всем мире (70%) в целом удовлетворены реакцией своего правительства на COVID-19. Страны, наиболее критично реагирующие на действия своего правительства, — это Бразилия и Чили, где только 34% и 39% считают, что их правительства дали хороший ответ на вспышку заболевания.

Странами, наиболее удовлетворенными ответом своего правительства, являются Китай (95%), Вьетнам (95%), Греция (89%), Малайзия (89%) и Ирландия (87%). В России 54% довольны действиями правительства в ответ на коронавирус.

Почти все участники опроса считают, что реакция Китая на вспышку коронавируса лучше, чем реакция США. Единственные страны, которые считают, что реакция США лучше, — это Япония и сами США.

Тем не менее Николай Топорнин утверждает, что критическое недовольство и переосмысление заложено в самой демократической среде общества, что является внутренним драйвером роста.