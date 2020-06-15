«На местах виднее»: в Кремле оценили отмену парадов в регионах

В Кремле относятся «с понимаем» к тому, что некоторые регионы отменяют или переносят мероприятия, связанные с празднованием юбилея Победы.

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«С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, «на местах» виднее, как на самом деле обстоят дела», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Кремля на решение региональных властей.

Он добавил, что главам регионов «более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения».

Ранее администрация Пятигорска сообщила, что 24 июня в городе не состоится парад Победы из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

«В Пятигорске 24 июня не будет марша Победы. Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной», — сообщили местные власти 15 июня.

Председатель пятигорского Совета ветеранов Николай Лега, в свою очередь, отметил, что необходимо беречь ветеранов. «Наши ветераны — это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на много лет вперед», — приводятся его слова в сообщении.

Отменить проведение парада Победы решили также власти Челябинской области и Якутии, в Пензенской области праздничные мероприятия будут перенесены на более поздний срок.

В пресс-службе правительства Челябинской области такое решение объяснили тем, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В частности, жители обязаны соблюдать самоизоляцию. Таким образом, под запретом все еще остаются все массовые мероприятия. Отказаться от проведения торжественного построения войск и техники решил областной оперативный штаб, опираясь на рекомендации медиков.

Аналогичное решение приняли якутские власти, где продолжает действовать режим полной самоизоляции. Первый этап снятия ограничительных мер в связи с распространением инфекции начнется с 15 июня. Пока в регионе не идет речи о разрешении массовых мероприятий. Таким образом, республика не будет проводить 24 июня ни парад, ни шествие. В памятный день в регионе состоятся только онлайн-акции.

В Пензенской области все мероприятия будут перенесены на более поздний срок, так как в регионе проходит пока только второй этап снятия ограничений. Ради сохранения здоровья жителей власти решили не устраивать массовые мероприятия. Новая дата празднования юбилея Победы пока не названа.

От проведения массовых мероприятий отказываются лишь в единичных случаях. Так, например, ранее пресс-служба Южного военного округа подтвердила, что на территории ЮВО пройдут, как и было запланировано, мероприятия, посвященные 75-летию Победы. «Все запланированные на 24 июня текущего года военные парады на территории ЮВО состоятся», — говорится в сообщении. Исключения составляют некоторые города на юге России, которые отказались от проведения массовых мероприятий, например Пятигорск.

24 июня на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов планируется провести 10 военных парадов в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.