Не расист, а герой: Джонсон заступился за Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне был осквернен вандалами в ходе массовых протестов. Свою позицию глава британского кабинета министров выразил в колонке для The Telegraph.

Реклама

Черчилль занимал пост премьера в годы Второй мировой войны, а также в начале 1950-х годов. Он, пишет Джонсон, считается «величайшим британцем в истории» и является национальным героем в Соединенном королевстве. Однако ранее на постаменте его монумента участники антирасистских манифестаций написали краской, что «[Черчилль] был расистом».

«Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру. Как это часто бывает, с течением времени менялся, в целом, и он сам», — заявил Джонсон, призвав не заниматься «переписыванием истории». По его словам, современная Британия — это результат смешения разных идей и убеждений, некоторые из которых «в современных реалиях не выглядят хорошими».

В качестве примера изменения политических взглядов Черчилля британский премьер привел эволюцию его взглядов на независимость Индии, а также строительство им Центральной мечети Лондона — хотя в конце XIX века сэр Уинстон стоял на антиисламских позициях.

Джонсон подчеркнул, что Черчилль выступал «против расистской тирании» и был героем — и далеко не он один так считает. Он также пообещал, что будет «с каждым вдохом» сопротивляться любым потугам убрать статую Черчилля с площади у британского парламента. Кроме того, добавил Джонсон, бороться с расизмом нужно демократическими и законными методами, которые в том числе помог привнести в страну Уинстон Черчилль.

9 июня Борис Джонсон заявил, что не будет поддерживать протестующих на акциях против полицейского насилия, которые игнорируют соблюдение предписанной дистанции и нападают на правоохранителей.

«У нас демократическая страна. Те, кто нападает на общественную собственность или полицейских, оберегающих нашу безопасность, почувствуют на себе всю силу закона», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время Великобритания проделала сложную работу, чтобы противостоять распространению коронавируса в стране, а протестующие игнорируют предписанные требования, что может стать причиной очередной волны инфекции.

Джонсон также заметил, что возглавляет самое этнически разнообразное правительство страны в истории, а Британия проделала огромный путь в преодолении расовых предрассудков. Спустя пару дней Джонсон заявил, что «сносить [памятники] — значит лгать о нашей истории и лишать будущие поколения знаний о ней».

Сейчас статуя Черчилля закрыта от публики защитным экраном.

Еще одно осквернение памятника Черчиллю было совершено в Чехии — там неизвестные облили краской памятник британскому политику, написав на нем «Жизни черных имеют значение» и «Он был расистом». Об инциденте сообщила полиция Праги.

Еще один памятник был снесен протестующими в британском Бристоле. С постамента стащили монумент английскому филантропу и работорговцу Эдварду Кольстону, жившему в XVII-XVIII веках. Бронзовый монумент сняли с постамента и сбросили в воду. При этом недавно более 10 тыс. человек подписали петицию в городской совет Бристоля с требованием снести памятник, отмечает Independent. Однако подавляющего большинства голосов инициатива не набрала, и демонтировать статую власти города не стали.

Впоследствии водолазы извлекли из-под воды памятник Кольстону. Борис Джонсон назвал самовольный срыв статуи с постамента преступлением — по его мнению, причастные должны быть привлечены к ответственности.

9 июня мэр Лондона Садик Хан объявил о создании комиссии по пересмотру лондонской топонимики, связанной с расизмом и рабовладением. Он отметил, что речи о демонтаже памятников таким историческим фигурам, как Уинстон Черчилль, не идет.