Вспышка коронавируса: заболевание добралось до офиса Зеленского

В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал «Страна.ua» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, новый тип вирусной инфекции был выявлен у министра по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова и у советника президента Украины Руслана Демченко. И Резников и Демченко были накануне в Париже, где прошла встреча с внешнеполитическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном.

Незадолго до того, как политикам стало известно об их положительном результате теста на коронавирус, о своем заболевании сообщила жена Зеленского Елена. Она написала пост на своей странице в Facebook. Первая леди Украины рассказала, что для нее это был «неожиданный результат», так как она и ее семья «продолжают следовать правилам — маски, перчатки, минимум контактов». В то же время, по ее словам, тест на наличие инфекции у ее мужа и детей дал отрицательный результат.

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Супруга украинского президента отметила, что чувствует себя хорошо и находится в изоляции «от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности». При этом она проходит амбулаторное лечение.

Эту информацию также разместил и офис Владимира Зеленского в своем Telegram-канале. При этом в сообщении пресс-службы было сказано, что неизвестно, каким образом Елена Зеленская могла подхватить вирус, так как она соблюдала правила карантина и рекомендации минздрава как во время рабочих встреч, так и в быту.

По информации офиса президента Украины, Зеленская также регулярно проходила тестирование на коронавирус, чего требует протокол безопасности. Результаты исследования, которое проводилось в начале июня были отрицательными. «Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», — добавили в пресс-службе.

Как впоследствии отметила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, президент Украины находится на частичном карантине после того, как у его супруги выявили коронавирус — он ограничил круг контактов и встречи. Как отмечает издание «Взгляд», согласно Конституции Украины глава государства не может никому делегировать свои полномочия.

При этом ранее украинский президент рассказал в интервью «Украинской правде», что на собственном примере хотел показать населению страны, что коронавирус — это «не чума» и его можно легко перебороть. «Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой [в офисе президента]. И проживу это нормально», — сказал Зеленский.

Он добавил, что хотел бы, чтобы «люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо», но в то же время, увидев пример главы государства, который «пропустил» бы это заболевание через себя, «поняли и то, что это не чума».

Украинский президент добавил, что хотел таким образом пресечь «депрессуху», которая складывалась в обществе. «В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем <…> Решили, что слишком. Что перебор», — отметил он.

По словам Зеленского, его семья не одобрила бы этот поступок и не простила бы ему такого решения. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — заключил президент Украины.