COVID-19 в высших кругах: заболела жена Зеленского

У жены президента Украины Владимира Зеленского Елены выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба офиса главы государства. «Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные», — отмечается в Telegram-канале офиса.

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В пресс-службе уточнили, что Зеленская соблюдала правила карантина и рекомендации минздрава как во время рабочих встреч, так и в быту. Кроме того, она регулярно проходила тестирование на определение вирусной инфекции нового типа, чего требует протокол безопасности. Результаты предварительного исследования, которое проводилось в начале месяца, были отрицательными.

«Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», — добавили в пресс-службе.

Сама Елена Зеленская также подтвердила свое заболевание. «Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданный результат, учитывая, что я и моя семья продолжает следовать правилам — маски, перчатки, минимум контактов», — написала она на своей странице в Facebook. Первая леди Украины также напомнила про отрицательный результат у своего мужа и детей.

Супруга украинского президента отметила, что чувствует себя хорошо и находится в изоляции «от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел, чтобы у него выявили коронавирус, дабы на собственном опыте показать гражданам страны, что это заболевание «не чума». «Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой [в офисе президента]. И проживу это нормально». Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума», — сказал глава государства в разговоре с изданием «Украинская правда».

Он отметил, что таким образом хотел пресечь «депрессуху», которая складывалась в обществе. «В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем <…> Решили, что слишком. Что перебор», — добавил Зеленский.

В то же время он предположил, что его семья не одобрила бы такого поступка. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — заключил президент Украины.

При этом неделей ранее глава страны показал не самый воодушевляющий пример украинцам. В среду, 3 июня, Зеленский посетил кафе в Хмельницком во время карантина. И он там был в окружении других украинских чиновников. В итоге правоохранители заинтересовались фотографией, размещенной пресс-службой. Спустя сутки стало известно, что полиция займется рассмотрением возможного нарушения главой государства правил карантина.

«Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос… Штраф, вы знаете, за нарушение карантинных норм — 17 тысяч гривен. Но виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации», — приводит УНИАН слова замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

В среду, 10 июня, полицейские составили административные протоколы о нарушении санправил на Зеленского и тех, кто находился с ним за одним столом: руководителя президентского офиса Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина. Кроме того, штраф полагается и руководству заведения, так как было допущено нарушение — нахождение посетителей в помещении кафе, хотя на тот момент было разрешено использование только летних веранд.