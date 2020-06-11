Другой расизм: чем отличаются протесты в США и Европе

Обозреватель шведской газеты Dagens Nyheter Сохраб Мехреган пишет, что ситуация выглядит абсурдной из-за копирования акций США со стороны европейцев. Мехреган не отрицает, что в странах Евросоюза существуют межрасовые проблемы, но их природа сильно отличается от природы расовых проблем в США, где на передний план выводится традиционный вопрос ущемления прав афроамериканцев.

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Собственно, гибель одного из них — Джорджа Флойда — в городе Миннеаполис от рук полицейских и запустила цепочку протестов в США. Это событие, несмотря на свой масштаб, нельзя назвать беспрецедентным. Всего пять лет назад подобные акции захлестнули Балтимор, а за год до этого Фергюсон. Проблемы с жестокостью полиции и расизмом в целом признаны американцами на всех уровнях, хотя пока найти их решение не удается.

Когда эти стандартные для США демонстрации вспыхнули на территории стран ЕС, возник вопрос их направленности. К примеру, в Великобритании акции проходили против расизма и превышения полномочий со стороны полиции, но последний вопрос все же не столь актуален для европейцев.

Да и когда речь заходит о притеснениях или расизме, эти проблемы касаются не только темнокожих.

«Демонстранты в Стокгольме выкрикивают ругательства в адрес полиции, и меня это приводит в полное замешательство. Я понимаю, что людей приводит в ярость систематический расизм, пронизывающий все американское общество, и что у белых есть определенные привилегии. Но я считаю, что митингующие в Швеции должны на минуту остановиться и задуматься о наших собственных, шведских привилегиях», — отмечает Мехреган.

В Швеции темнокожих людей не убивают только за то, что они темнокожие, подчеркивает журналист. По его мнению, в стране существуют равные возможности для всех, вне зависимости от происхождения. Тем не менее именно движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») и ненависть к полиции мобилизовали шведскую молодежь.

Различный расизм

«Проблема межрасовых отношений в США и Европе принципиально разная в первую очередь в силу происхождения людей, отличающихся по своему расовому признаку от большинства. В США афроамериканцы не являются потомками и представителями людей, приехавших туда добровольно. Это единственная часть американского населения, предки которых оказались там против своей воли. В Европе представители расовых и религиозных меньшинств находятся там, потому что это их выбор», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Расизм в Европе связан с исключительным положением белого большинства, продолжил эксперт, в США же он имеет более фундаментальные социально-экономические причины.

Кроме того, в большинстве европейских стран люди иной расы или религии не являются полноценными гражданами, за исключением Франции.

Также стоит учитывать, что если американцы привязываются к проблеме афроамериканцев, отчасти игнорируя истребление коренного населения, то в Европе основным фактором выступает колониальное прошлое ведущих государств.

Современные европейские демократии выросли на основе империй, которые создавали колонии по всему миру со всеми вытекающими негативными последствиями в виде работорговли, репрессий и непосильной эксплуатации коренного населения. С этой точки зрения американская проблема с афроамериканцами неразрывно связана со Старым Светом.

Можно сказать, что прошлое Европы — расизм высшей пробы. Но он отличается от американского тем, что европейские государства зачастую практиковали ущемление прав тех или иных народов за пределами своей территории.

Впрочем, постколониальная эпоха внесла свои коррективы в европейскую политику, а по завершении двух мировых войн Европе потребовалось много дешевой рабочей силы для восстановления. Экономическая политика была направлена на привлечение рабочих из бывших колоний, что привело к появлению мигрантских гетто по всей Европе — это обстоятельство оказывает влияние на текущую ситуацию с расизмом в ЕС.

Помимо этого, в 2015 году Евросоюз столкнулся с волной беженцев с Ближнего Востока и стран Африки, бегущих из зон конфликтов в европейские страны. Засилье мигрантов привело к увеличению количества националистических движений и частичному усилению позиций правых партий в разных странах ЕС — катализатором этому процессу послужил рост преступности в районах с большим числом беженцев.

При этом нельзя не отметить достаточно резкое отношение европейцев к расизму или национализму, что можно объяснить пятном нацизма и фашизма на истории континента. Большинство жителей ЕС не желают получить подобный ярлык, в чем в определенной степени схожи с американцами.

Цель европейского протеста

С учетом всех переменных всплеск демонстраций в Европе вслед за США действительно выглядит несколько неоднозначным. Как пишет в своей статье для The Guardian профессор социологии в Манчестерском университете Гэри Янг, подобную солидарность европейцев с активистами в США можно объяснить социальными сетями — изображения и видео с примером жестокости полиции распространялись достаточно активно, что могло побудить людей выйти на улицы.

«Отчасти это также просто отражение американской мощи. Политические события в США оказывают значительное влияние на остальной мир — в экономическом, экологическом, военном и культурном отношении», — уверен профессор.

Кроме того, в европейских странах проживает немалая доля «цветного населения», которое стремится активизировать свою местную борьбу за расовую справедливость за счет столь заметного события — массовых протестов в США.

Впрочем, с точки зрения Тимофея Бордачева, нельзя говорить, что американские протесты перекинулись на Европу. По его мнению, у европейских демонстрантов в центре внимания стоят вопросы межрасовых отношений и межрасовой справедливости, тогда как в США они больше несут антиполицейскую направленность вместе с проблемами расизма.

«Протесты в США — результат социально-экономического устройства американского общества, демонстрации в Европе — результат накопившихся проблем европейских обществ, граждане которых ищут решение и способ выразить свое недовольство правящими элитами в целом», — резюмировал эксперт.

При этом демонстрации в Европе не стоит считать чем-то новым. Забастовки и протесты — вполне традиционные события практически во всех странах Евросоюза. А касательно их связи с протестами в США у ряда западных СМИ есть одна интересная теория — общая усталость людей от пандемии коронавируса.

Вспышка народных волнений выглядит как стремление людей избавиться от накопившегося стресса из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией, и попутно высказать свое мнение по актуальным проблемам.