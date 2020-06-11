Берут всех подряд: Латвия смягчает требования к военным

Парламентская комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией одобрила законопроект, предусматривающий изменение законов о военной службе и входящей в состав Национальных вооруженных сил добровольческой вооруженной организации Земессардзе.

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Если сейм также одобрит предложенные изменения, в Латвии будут существенно снижены требования к новобранцам, поступающим на военную службу. Председатель парламентской комиссии Юрис Ранцанс объясняет необходимость таких изменений тем, что даже требования для допуска к гостайне сейчас в стране ниже, чем условия для приема в армию. По его словам, их нужно сделать соразмерными.

«В наших интересах, чтобы больше людей могло служить», — отметил он.

Согласно предложению, к службе в латвийской армии могут быть допущены люди с уголовным прошлым. При этом оговариваются условия — судимость должна быть не по «тяжкой» статье, а уголовный процесс должен быть завершен на нереабилитирующем основании и по прошествии пяти и более лет после вступления приговора в силу.

Это уже не первый раз, когда Латвия опускает планку для новобранцев. В 2017 году, чтобы избежать недобора персонала, власти республики приняли решение снизить требования по здоровью.

Даже если новобранцы не дотягивали до минимальной планки по физическим показателям, их все равно зачисляли в ряды Национальных вооруженных сил. Затем, уже в армии, новобранцы проходят трехмесячный испытательный срок, в течение которого они должны подтянуть свое здоровье до минимальных стандартов.

Уже после этих нововведений в стране разгорелся скандал, когда стало известно, что армия за свой счет стала лечить новобранцам зубы.

Все эти меры принимаются из-за того, что в Латвии критически не хватает желающих служить в армии. Уже несколько лет вооруженные силы страны испытывают кадровый недобор.

Например, в 2018 году из необходимых 6,5 тыс. военнослужащих службу отбывали только 5 тыс. человек. По состоянию на декабрь 2019 года некомплект составлял 8%.

При этом в ноябре латвийское правительство одобрило законопроект об увеличении на четверть численности личного состава вооруженных сил республики к 2024 году. Общее число военнослужащих латвийской армии увеличится с 21,3 до 26,9 тысячи. Здесь стоит отметить, что сейчас штат профессиональной латвийской армии — чуть более 6 тыс. человек. Остальные же — члены Земессардзе и других добровольческих вооруженных формирований.

Состояние армии Латвии становится объектом критики со стороны ее соседей. В частности, в ноябре бывший командующий силами обороны Эстонии, а ныне депутат Антс Лаанеотс заявил, что профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны Прибалтики.

По его словам, 6 тыс. человек, которые составляют латвийскую армию, даже при поддержке добровольческих формирований не способны решить задачи, которые «может поставить наш восточный сосед».

Состояние латвийской армии изменилось после того, как в 2006 году в стране была отменена всеобщая воинская повинность.

При этом все вооруженные конфликты, в которых латвийские военные принимали участие (операции в Косово, войны в Афганистане и Ираке), были как раз тогда, когда вооруженные силы этой страны комплектовались на призывной основе.

Немало молодых людей уклонялись от призыва, для чего военные формировали специальные списки уклонистов и направляли их в полицию. В 2005 году, когда в вооруженные силы Латвии прошел последний призыв, правоохранители задержали более 140 человек, которые пытались его избежать. Есть основания полагать, что в случае возврата ко всеобщей воинской повинности уклонистов также будет немало.

Сейчас Латвия остается единственной прибалтийской страной, где нет всеобщего призыва.

К такой практике в свое время прибегала Литва — там всеобщий воинский призыв не практиковался с 2008 года. Однако в 2015 году власти решили его возобновить, установив в стране «смешанную армейскую модель». В Эстонии всеобщий призыв и вовсе никогда не отменялся.

О необходимости Латвии вернуться к всеобщему призыву говорят и в США. В конце прошлого года американский центр Jamestown Foundation выпустил исследование под названием «Как отстоять страны Балтии», в котором такая рекомендация дается Риге напрямую. Однако, как отмечает министр обороны Латвии Артис Пабрикс, у страны банально нет на это денег и возможностей. «С учетом демографической ситуации и того, как идет борьба за рабочую силу, мы не сможем компенсировать ущерб экономике страны, который причинит «изъятие» части жителей на два года», — говорил он.

Впрочем, на нежелание латвийцев возвращаться к всеобщему призыву влияет также и фактор русского населения в стране.

Как сообщал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» ныне покойный сопредседатель Русского союза Латвии Юрий Петропавловский, призыв в армию не будет восстановлен, так как в случае его возврата в вооруженных силах страны будет значительная доля русских или русскоязычных молодых людей, что нежелательно для латвийского правительства.

«Точной цифры сейчас сказать никто не берется из-за большого процента миграции молодежи из нашей страны. Однако очевидно, что, если обязательную повинность вернут, до трети личного состава нашей армии будут нелатыши. В соседней Литве русскоязычных всего 5%, поэтому там подобные эксперименты власти не боятся проводить. У нас таковых насчитывается до 40%», — объяснял он.