Взяли, сколько смогли: 30 лет российскому суверенитету

12 июня Российская Федерация отмечает День России. Раньше этот праздник назывался буквально — День принятия Декларации о государственном суверенитете России, или проще — День независимости. Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.

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Распад Советского Союза — весьма долгий процесс, и хотя сам факт этого события был зафиксирован 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, о предпосылках и даже начале распада приходится говорить гораздо раньше.

В 1990 году Советский Союз переживал период «перестройки». Общество демонстрировало запрос на обновление, реформы, желание решить накопившиеся социально-экономические проблемы.

Вместе с тем, Москва переживала крайне напряженные отношения с союзными республиками.

В статье 72-й советской Конституции 1977 года говорилось: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Более того, по статье 76-й предполагалось, что конституции союзных республик «учитывают особенности» регионов. Однако в реальности никто всерьез конституционные нормы не рассматривал, а отношение к республиканским структурам и органам власти — верховным советам — было, по большому счету, снисходительным.

И все же, перестройка изменила этот порядок вещей. Уже в 1990 году все союзные республики практически перестали платить Москве налоги.

11 марта 1990 года Литва первой из советских республик официально объявила о независимости. За два года до этого уже начал разгораться Карабахский конфликт (фактическая война между двумя тогда союзными республиками — Армянской и Азербайджанской ССР). А 9 апреля 1989 года Советская армия и Внутренние войска силой разогнали «антисоветский» митинг оппозиции в Тбилиси.

Наконец, 12 июня 1990 года из Союза начала выходить главная и самая большая его республика — РСФСР.

Именно в тот день первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В этом документе провозглашалось главенство Конституции России перед законами доживавшего последние месяцы Советского Союза.

К рассмотрению пункта повестки дня о суверенитете России народные депутаты РСФСР приступили на заседании 22 мая. Одним из инициаторов принятия Декларации был председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Виталий Воротников.

«Почему же случилось так, что святое, трепетное имя — Россия, имя, с которым жили многие поколения наших предков, которое они произносили гордо, почему это имя, которое всегда было символом подвижнического труда, больших свершений, почему оно потускнело? Почему в нем слышится укор тем, кому следует продолжать и развивать традиции великого народа?

У нас должны быть все реальные атрибуты независимости, свои экономические, политические, культурные структуры, не только свой флаг, герб и гимн, но и своя твердая самостоятельная политика… Я предлагаю съезду принять Декларацию о суверенитете Российской Федерации», — говорил Воротников с трибуны съезда.

Практически каждая региональная группа депутатов предлагала свой вариант Декларации. Тогда же была создана специальная редакционная комиссия, которая представила итоговый проект документа, рассмотрев все предложения. Принятию Декларации предшествовали несколько дней жарких споров и обсуждений каждого пункта. В целом, депутаты внесли свыше 200 поправок. Работа над документом продлилась до 12 июня

В тот день расклад голосов сложился так: 907 — «за», 13 — «против», 9 — «воздержались». Результат своей долгой работы депутаты приветствовали, аплодируя стоя.

Между тем, Москва тогда видела целью принятия Декларации не необратимый развал СССР, а движение к переменам в обществе и политике.

«В момент принятия декларации 12 июня еще не просматривался тот конфликт с Союзом ССР, который в конечном итоге привел к его разрушению. Все были в радостном ожидании, что Россия будет проводить более самостоятельную экономическую политику, займется социальными вопросами»,

— заявлял в интервью ТАСС депутат первого съезда, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Владимир Исаков.

В парламенте, по его словам, также ожидали перемен, толчок которым даст Декларация. «Настроения в момент принятия декларации были позитивные. Подавляющее большинство населения и депутатов были за принятие такой декларации, потому что она восстанавливала приниженный статус России, которая теперь становилась самостоятельным государством», — рассказывал Исаков.

Декларация состояла из 15 пунктов. Наиболее острым из них стал пункт 5, в котором говорилось, о «верховенстве Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР». В ней заявлялось, что «действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории». Кроме того, декларация гарантировала россиянам «общепризнанные права» граждан и наций, устанавливала «республиканское гражданство РСФСР» и подчеркивала необходимость выработки новой Конституции РСФСР.

Такая постановка вопроса создавала определенные юридические коллизии как на всесоюзном уровне, так и внутри РСФСР.

«Ну вот, говорили автономы, вы видите, так же, как российские законы приоритетны перед союзными, так законы Татарии, Башкирии, Мордовии и так далее должны иметь приоритет перед российскими законами. И значит, Российская Федерация по этой логике превращалась из конституционной в договорную: в основе лежит не волеизъявление народа, а договор между представителями республик», — рассказывал народный депутат РСФСР и один из авторов нынешней российской Конституции Виктор Шейнис в интервью «Ельцин-центру».

Следствием Декларации стал конфликт законов республики и Союза. Однако на тот момент это не воспринималось как значимый поворот в истории страны.

Принятие Декларации о государственном суверенитете положило начало необратимому процессу дальнейшего углубления распада. Примеру Москвы последовали остальные республики. Начался парад суверенитетов.

6 августа 1990 года Борис Ельцин произнес знаменитую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Параллельно с этим противостояние центра и республик обострялось еще больше, «война законов» переросла в новую стадию. Защищая свой суверенитет, РСФСР приняла ряд постановлений, ограничивающих действие союзных законов и союзной власти на территории республики.

Ровно через год после принятия Декларации о государственном суверенитете России, 12 июня 1991-го, состоялись первые в истории РСФСР всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.

В этот день на улицы Москвы вышли тысячи людей, которые несли огромный трехцветный флаг новой России. 1 июля 1991 года он был объявлен государственным.

С 1992 года 12 июня стал нерабочим днем, а в 1994 году был объявлен государственным праздником. В 2002 году праздник был переименован в «День России».