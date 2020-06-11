«Сакральная жертва»: в Кремле отвергают новые санкции США

Россия рассчитывает, что предложенные республиканцами палаты представителей конгресса США новые антироссийские санкции не будут реализованы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что подобные заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.

Реклама

«Конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать общей американской политике», — отметил представитель Кремля, добавив, что «это, конечно же, не способствует нормализации двусторонних отношений».

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти рассчитывают, что «эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться».

В то же время, он обратил внимание, что международные отношения России и США приносятся в жертву, чтобы угодить политическим интересам отдельных сил. «В целом, конечно, по мере развития избирательной кампании в США традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах», — заявил Песков, отметив, что российская сторона «сожалеет в этой связи».

Как передает ТАСС, работа над проектом новых антироссийских санкций велась около полутора лет. Его авторы предлагают «более 130 решений для борьбы с самыми агрессивными противниками Америки в мире», в числе которых, помимо Москвы, — Пекин и Тегеран. По мнению американцев, против них необходимо ввести наиболее жесткие ограничения, которые еще не были затронуты американским законодательным органом.

«Предложения также включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь США иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей и модернизацию дипломатии США и Госдепартамента», — говорится в документе.

В антироссийский пакет санкций входят ограничения против нефтегазовых проектов, суверенного долга, «подконтрольных России лиц» в других странах. Помимо этого, конгрессмены предлагают признать Россию «государством — спонсором терроризма».

Так, документ содержит «призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

Кроме того, рекомендуется применить рестрикции против отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая (КПК). В частности, они должны коснуться руководства КПК, в том числе и членов Политбюро. Причиной введения мер названа ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге.

Что касается Ирана, в случае с этим государством республиканцы предлагают санкциями заблокировать дополнительные секторы экономики этой страны. По мнению американских политиков, ограничения следует ввести в отношении «подконтрольных Ирану лиц в регионе». В частности, санкции предлагается распространить на представителей вооруженных формирований в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.

Свои идеи республиканцы выразили в 120-страничном докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Документ был обнародован Республиканским исследовательским комитетом. Его членами являются порядка 150 конгрессменов-консерваторов. При этом политики отметили, что их предложение не является законопроектом, инициативы носят исключительно рекомендательный характер.

При этом российские власти неоднократно отмечали, что санкционная политика давления на страну приведет только к дальнейшему ухудшению отношений между странами, в то время как сами санкции не дадут предполагаемого результата.