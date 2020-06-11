Перешел на русский: Порошенко вломился в офис генпрокурора

Бывший украинский президент, депутат Верховной рады Петр Порошенко вломился в кабинет генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Как сообщает РИА «Новости», на ролике с места событий видно, как экс-глава государства начинает на повышенных тонах пререкаться с генпрокурором.

Реклама

При этом в пылу ссоры Порошенко перешел с украинского языка на русский.

«Парламентарии ворвались в мой кабинет, повредив вещи для сотрудников охраны. <...> Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — заявила вскоре после этого Венедиктова.

Сообщается также, что «ворвавшийся в офис депутат» отказывался получить уведомление о подозрении по уголовному делу и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого «в присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора».

Стоит отметить, что сама генпрокурор не сообщала, какой именно депутат вломился в ее кабинет. Однако, по данным украинских журналистов, речь идет именно о Петре Порошенко и его сподвижниках по фракции «Европейская солидарность».

Несколькими днями ранее защита экс-президента Украины Петра Порошенко подала в суд на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Об этом в своем фейсбуке написал адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.

Юрист ранее сообщал, что следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) устроили «незаконный обыск» в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины, которые принадлежат семье Порошенко и фигурируют в уголовном деле о контрабанде. Головань уведомил, что сейчас они пытаются блокировать выставку коллекции этих картин.

По его словам, на генпрокурора было подано уже пять жалоб, но Венедиктова по-прежнему не предпринимает каких-либо действий. «Пять заявлений об уголовных правонарушениях офис генерального прокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суде», — написал Головань.

Спустя пару дней на Украине возбудили дело против Порошенко. Отмечается, что экс-глава государства получил письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве.

В документе указано, что он подозревается в предоставлении незаконного приказа, который спровоцировал тогдашнего главу внешней разведки Сергея Семочко к превышению служебных полномочий.

В апреле 2019 года Порошенко отстранил Семочко от должности. В настоящее время госбюро готовит ходатайство о применении меры пресечения в отношении экс-президента.

В конце мая офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело о госизмене против Петра Порошенко. Это произошло после слива компромата на экс-президента нардепом Андреем Деркачом — он передал в прокуратуру якобы записи разговоров Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденем и бывшем госсекретарем Джоном Керри. В разговоре с американскими политиками обсуждались вопросы управления страной.

Один из разговоров касается увольнения с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина — якобы по настоянию Байдена, который в обмен пообещал Порошенко дать $1 млрд в виде помощи Украине. Обсуждались и другие вопросы управления страной — отсутствие у Порошенко парламентской коалиции, отставка правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана.

Деркач считает, что эти аудиозаписи — достаточное основание для обвинения Порошенко в госизмене. При этом в ходе своей пресс-конференции он сделал оговорку — воспринимать голоса на аудиозаписях следует именно как похожие на голоса вышеуказанных политиков. При этом лично сам депутат своим источникам доверяет.

22 июня прошлого года Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований.

«Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины. Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований Роман Труба спустя несколько недель заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах.