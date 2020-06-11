«Мерзкие анархисты»: почему Трамп пригрозил властям Сиэтла

Город Сиэтл (штат Вашингтон на северо-западе США) захватили «мерзкие анархисты» и «внутренние террористы». Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Внутренние террористы захватили Сиэтл! Конечно же, [городом] управляют радикальные левые демократы. ЗАКОН И ПОРЯДОК!» — заявил лидер США.

Он добавил, что «левого радикала», губернатора штата Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Даркан «разыграли и высмеяли» на «невиданном для страны уровне». Трамп потребовал «вернуть город» под власть законного руководства «СЕЙЧАС ЖЕ» — в противном случае «он сам сделает это».

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В ответ губернатор Инсли написал в Twitter, что «человек, полностью неспособный управлять, должен держаться подальше от дел штата Вашингтон». По его мнению, Трампу стоит «кончать» с ведением микроблога.

Мэр Сиэтла, в свою очередь, призвала Трампа «вернуться в свой бункер», чтобы «все были в безопасности». Свой ответ Даркан сопроводила хэштегом #BlackLivesMatter, под этим лозунгом сейчас проходят массовые протесты в США и ряде других западных стран.

Несколькими днями ранее в районе Сиэтла Кэпитол Хилл возникла самоуправляемая «автономная зона», свободная от полицейских властей (Capitol Hill Autonomous Zone, CHAZ).

Район Кэпитол Хилл — один из центров ночной жизни Сиэтла, там располагается множество клубов. Кроме того, это центр ЛГБТ- и контркультуры города. На фоне охвативших Америку протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия, в районе также развернулись акции гражданского неповиновения, переросшие в столкновения с правоохранителями.

Спустя несколько дней полиция Сиэтла решила оставить свой участок, расположенный в районе, и эвакуировала его сотрудников и оборудование. Фактически без полицейского присутствия оказались шесть кварталов. Манифестанты оградили CHAZ баррикадами, организовав там коммуну. При этом вооруженные жители района патрулируют район, сообщает издание KOMONews.

Граффити, которыми протестующие быстро покрыли стены района, гласят: «Это место теперь принадлежит народу Сиэтла». Внутри CHAZ бесплатно раздают еду и лекарства, проходят митинги. На асфальте белой краской огромными буквами «коммунары» написали Black Lives Matter.

Собравшиеся там люди выступают за снижение полицейского контроля над обществом. При этом полиция Сиэтла по-прежнему реагирует на вызовы «911» в Кэпитол Хилле. Помощник шефа сиэтлской полиции Дианна Ноллетт заявила, что управление открыто к диалогу, передает газета Seattle Times.

Дональд Трамп ранее заявил, что намерен признать движение «Антифа» террористической организацией. Американский президент неоднократно приписывал американским радикальным антифашистам ответственность за массовые беспорядки в городах США.

Глава министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что ФБР проверит деятельность «Антифа» в ходе беспорядков. Генпрокурор отметил, что проверкой займутся 56 региональных антитеррористических подразделений бюро. Он добавил, что данная мера необходима для определения «преступных организаторов и подстрекателей». Барр также назвал действия антифашистского и других движений «внутренним терроризмом», с которыми власти намерены поступить «соответствующим образом».

Ряд сообщений в СМИ и некоторые очевидцы заявляли, что CHAZ в Сиэтле была «захвачена» именно активистами «Антифа». В Twitter сиэтлского отделения «Антифа» 10 июня появилось сообщение с призывом «больше людей с оружием в CHAZ». При этом «по вечерам автономная зона превращается в районную вечеринку», написал консервативный публицист Хулио Розас.

1 июня телеканал CNN сообщал, что протесты и столкновения с полицией у Белого дома вынудили президента США Дональда Трампа укрыться в подземном бункере в центре Вашингтона. «Трампа <...> застигли врасплох протесты у Белого дома», — заявили журналисты канала, которых Трамп неоднократно называл «фейковым СМИ». Несколько сотен человек, протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, вышли на акцию протеста у стен Белого дома. Там они вступили в столкновение с полицией и Секретной службой США, занимающейся охраной первого лица.

В силовиков летели кирпичи и стеклянные бутылки, в ответ те распыляли слезоточивый газ. Участники протестов развели костер на проезжей части, в огне сжигали дорожные знаки, ветки деревьев и американский флаг. Кроме того, в самом центре столицы США из-за беспорядков сгорели несколько зданий.

Поводом для протестов стало задержание полицией Миннеаполиса 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Силовики повалили его на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.