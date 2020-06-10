Запад не дремлет: Патрушев предупредил о кознях против России

В России ожидают попытки со стороны Запада дестабилизировать ситуацию в стране накануне голосования по поправкам в Конституцию. Такое мнение в интервью газете «Аргументы и факты» выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — заявил он.

Патрушев добавил, что будет сделан «дополнительный акцент» на стимулировании активности «альтернативных профсоюзных организаций». По словам секретаря Совбеза, Запад намерен сильнее надавить на Россию, чтобы размыть «российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности», которые лежат в основе государства. По его словам, стоит ожидать и попыток внести раскол в российское общество и «общероссийскую идентичность», чтобы получить возможности манипулировать общественным сознанием россиян.

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Среди координаторов подрывной деятельности Патрушев назвал Госдепартамент и Агентство США по международному развитию, а также ряд ведущих американских некоммерческих организаций (НКО). Среди них секретарь Совбеза РФ перечислил Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России и институт «Открытое общество» (фонд Сороса).

Наконец, по словам Патрушева, ключевую роль для организации связи между Западом и силами внутри России, способными содействовать в дестабилизации обстановки, играет Прибалтика — в частности, Литва.

«Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый «Форум свободной России», где обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на российское руководство. А в Латвии организовано обучение «независимых» российских журналистов», — добавил он.

По словам главы Совбеза РФ, Запад финансирует несистемную оппозицию и российские общественные движения с прозападной ориентацией, назначает лидеров протеста, которые «привержены демократическим ценностям и идеалам свободы».

Патрушев добавил, что антироссийскую деятельность ряда иностранных НКО удалось купировать. Усилился и контроль за поступлением из-за рубежа финансовой помощи российской оппозиции и прозападным движениям.

В июле 2019 года агентство США по международному развитию представило специальную программу «Противодействие влиянию Кремля» — CMKI. Общей целью программы, созданной при участии Фонда противодействия российскому влиянию, обозначается «повышение устойчивости стран-партнеров» США.

Первым пунктом значится «противодействие усилиям по подрыву демократических институтов и верховенства закона», в рамках которого Вашингтон планирует «укрепить гражданское общество» и оказывать сопротивление попыткам Москвы «ограничивать и мешать независимой, неправительственной деятельности». Кроме того, США планируют усилить проверку соблюдения в России верховенства закона.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты мешают формированию многополярного мира. Данное заявление он сделал на заседании научного совета при Совбезе РФ. По словам Патрушева,

мир переходит от «американоцентричной однополярности» к новому типу международных отношений на основе равенства и взаимной выгоды, но Вашингтон этому препятствует.

В октябре прошлого года Патрушев заявил, что зарубежные спецслужбы намеренно ищут уязвимости в российском IT-секторе, чтобы проводить масштабные кибератаки. «Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создаст реальные угрозы национальной безопасности», — подчеркнул он.

Несколько миллионов кибератак были проведены на сети госороганов в нескольких федеральных округах России, добавил Патрушев. На третьем месте — Сибирский федеральный округ с более чем 1,7 млн попыток взлома системы.