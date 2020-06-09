Требование народа: как Трамп и Байден мешают реформе полиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство не станет распускать полицию или сокращать ее финансирование из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца от рук сотрудника правоохранительных органов.

«Не будет лишения финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска нашей полиции. Наша полиция позволяет нам жить в мире <…>. 99% из них — отличные люди», — сказал президент США в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.

Американские власти хотят быть уверены, что в ее рядах нет плохих действующих лиц, продолжил Трамп, иногда происходят ужасные вещи, как показали недавние события — смерть Джорджа Флойда, которая привела к народным волнениям.

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Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что Белый дом готов работать над вопросом стандартов применения силы со стороны сотрудников полиции. По его словам, к созданию ясных рекомендаций проявляют особый интерес руководители полиции.

Трамп и Барр встретились с полицейскими на фоне рассмотрения законопроекта о масштабной реформе полиции в конгрессе, инициативу разработали законодатели от Демократической партии.

Главная цель документа — запрет применения удушающих приемов сотрудниками правоохранительных органов, так как один из них привел к смерти Флойда.

Кроме того, демократы предложили создать базу данных по отслеживанию неправомерных действий полиции, запретить сотрудникам правоохранительных органов получать ордер на вход в дом без предупреждения и, в целом, повысить ответственность полицейских за произвол и насилие.

Законопроект по реформированию полиции отчасти соотносится с мнением Белого дома по поводу необходимости изменений. В частности, Барр также упоминал о необходимости запрета удушающих приемов, а разработка стандартов применения силы, вероятно, позволит увеличить ответственность полицейских.

При этом демократы вместе с республиканцами отчасти сходятся и в том, что финансирование полиции сокращать не стоит, хотя этого требуют участники массовых протестов против жестокости сотрудников правоохранительных органов и расизма.

Политический аспект

Впрочем, дискуссии о реформе полиции отчасти усложняются приближающимися выборами президента. Трамп и будущий кандидат от демократов — бывший вице-президент Джо Байден — пытаются использовать ситуацию в свою пользу, тем самым мешая процессу изменения правоохранительных органов.

Как пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон, массовые протесты в США придали новую интенсивность предвыборной кампании, которая протекала не слишком активно из-за пандемии COVID-19. В последнее время Трамп усилил атаки на Байдена, немалую роль в этом сыграли опросы общественного мнения, играющие в пользу соперника президента.

Согласно июньскому исследованию Университета Монмута, бывшего вице-президента поддерживают 52% респондентов, что на 11% больше результата американского лидера. Таким образом, в первом месяце лета Байден улучшил свои показателя на 2%, а Трамп продолжил терять одобрение избирателей.

Весной оппоненты атаковали друг друга, используя тему пандемии, бывший вице-президент указывал на несостоятельность политики Белого дома по борьбе с вирусом, плачевное состояние системы здравоохранения и слишком медленную реакцию Трампа в начале эпидемии. Трамп же отвергал все обвинения и критиковал демократов за создание препятствий для открытия страны, необходимого для восстановления экономики.

Протесты сместили акценты, сделав основной темой для президента «защиту полиции», а для Байдена — необходимость реформ. Трамп сосредоточился на сохранении финансирования правоохранительных органов, идею о сокращении которого высказывали некоторые представители Демократической партии.

В основном, урезание поддерживают в левом крыле демократов, но штаб президента привязывает к этому и Байдена, критикуя его за то, что тот сразу не выступил против этой идеи. При этом сам бывший вице-президент уже объявил, что выступает против подобного шага.

«Байден выступает за реформы, в том числе в сфере финансирования государственных школ, летних программ и программ лечения психиатрических заболеваний и зависимостей, но отдельно от финансирования полиции, чтобы офицеры могли сосредоточиться на своей работе», — отмечал представитель предвыборного штаба демократа Эндрю Бэйтс.

Кроме того, Байден призвал инвестировать $300 млн в усовершенствование работы полиции при условии расовой диверсификации в ее рядах. В частности, инициатива предполагает улучшение подготовки полицейских, а также снабжение их нательными камерами для повышения доверия среди населения.

Трудности реформирования

Трамп и Байден, поддерживая взаимные пикировки, в целом, движутся в одном направлении — реформе правоохранительных органов. Однако возможность реализовать необходимые изменения в условиях предвыборной борьбы, вероятно, не слишком велика.

Вопрос реформирования полиции чрезвычайно сложен сам по себе, но тут на него влияют массовые демонстрации, вызванные до сих пор не решенной проблемой расизма, и сверху прибавляется политический аспект.

Подход Трампа с критикой фактически любых шагов демократов и Байдена не способствует появлению общего решения, которое необходимо в подобных условиях. При этом как показывает проект Демпартии и заявления Белого дома, точки соприкосновения у сторон все же имеются.

Впрочем, насколько будут успешны дебаты по реформированию полиции пока неизвестно. Наличие общих требований сторон можно считать позитивным сигналом, но партийное противостояние может свести на нет все попытки достичь консенсуса. Свою лепту тут могут внести сторонники сокращения финансировании полиции, которых не станут поддерживать республиканцы.

Кроме того, Белый дом пока не представил никаких встречных предложений в пику демократическому законопроекту. Возможность его появления исключать нельзя, что еще больше затянет обсуждение реформы полиции. Таким образом, обсуждения могут идти и во время выборов, до которых осталось менее полугода.