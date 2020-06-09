Это в Америке расизм: Пушков высмеял историка-афроамериканца

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков высмеял историка-афроамериканца Эдди Глода, заявившего о «засилье расизма» в России. Свою реакцию сенатор опубликовал в Twitter.

«Этот «историк» лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим», — заявил член Совфеда.

Кроме того, Пушков возмутился, что Россию «каким-то боком» пытаются «приплести» к охватившим Америку и многие другие страны Запада протестам под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

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Ранее Глод в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что расовые протесты в США завершатся победой над «старой Америкой». Страну, по его словам, ждет «революционный момент», который должен избавить Штаты от неравенства.

При этом, заявил афроамериканский историк-активист, Европа также страдает от расизма, который проявляется в борьбе с нелегальной миграцией.

«В Европе расизм существует в виде идеологии белого превосходства, которой придерживаются неонацисты. Мы видим, что происходит в Венгрии. Мы видим, что происходит в России. Борис Джонсон победил на выборах, потому что использовал страх по отношению «к другим», — сказал Глод.

По его мнению, расизм «тесно связан с капитализмом» — со времен трансатлантической работорговли. «Мы — акушеры… Нам предстоит еще многое сделать, чтобы создать новый мир. Мы должны рискнуть всем», — подытожил чернокожий профессор Принстонского университета.

Ранее в США нашли «российский след» в беспорядках, которые продолжаются несколько дней в американских городах. Бывшая советница Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Москва «может быть причастна» к последним событиям. По ее словам, вполне вероятно, если «российские тролли» подстрекают обе стороны, разжигая конфликт, или же «спонсируют кого-нибудь так или иначе». Однако она признала, что такие выводы делает «исходя из своего опыта», потому что доступа к разведданным у нее теперь нет. Афроамериканка Райс известна как апологет «морального лидерства» США в мире.

Незадолго до этого бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил в телевизионном эфире, что «Москва может быть причастна к погромам», потому что в 2016 году на выборах американского президента «российские агенты притворялись черными активистами».

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал телеканал CNN, который показывал выступления Райс и Мориала, за обвинения в адрес РФ. Он неоднократно отрицал какую-либо связь с Кремлем и называл критикующую его прессу «фейковыми новостями».

Протесты и массовые беспорядки разгорелись в Миннеаполисе (штат Миннесота) после гибели в ходе задержания полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Патрульные повалили подозреваемого в мошенничестве афроамериканца на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Черные жизни имеют значение», «Покончим с белым превосходством» и прочие лозунги. Митинги быстро распространились на другие города и переросли в столкновения с полицией, поджоги домов и магазинов, грабежи. В Вашингтоне толпа протестующих дошла до ограды Белого дома, и Трамп вместе с семьей укрывался какое-то время в президентском бункере — об этом сообщала газета New York Times.

2 июня президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что охватившие страну беспорядки — акты внутреннего терроризма. Глава государства рассказал, что протестующие захватили полицейский участок в Вашингтоне, подожгли церковь, а также испортили мемориалы Линкольна и Второй мировой войны. Кроме того, во время протестов были убиты несколько человек. Трамп уверен, что акты мирного протеста проявляются отнюдь не так.