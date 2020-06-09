«Не чума»: почему Зеленский хотел заразиться COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский хотел заразить себя коронавирусом и самоизолироваться. Об этом политик рассказал в разговоре с «Украинской правдой».

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче», — сказал он.

По словам Зеленского, он предлагал вариант с заболеванием и изоляцией в офисе президента своей команде. «Проживу это нормально. <...> Тогда поняли бы, что коронавирус — это страшно, но это не чума», — заявил украинский лидер.

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Он предлагал эту идею, чтобы помочь украинцам «справиться с депрессией», которая охватила страну в начале пандемии. «В самом начале люди считали <...>, что мы все умрем», — добавил Зеленский. В результате от такого «личного примера» решили отказаться, потому что это «перебор». Семья не простила бы ему такой шаг, считает президент Украины — его «назвали бы сумасшедшим, и были бы правы, в принципе».

Напомним, по официальным данным на Украине выявлено более 27 тыс. случаев коронавируса COVID-19, 800 человек скончались. Выздоровело более 12 тыс. жителей страны.

Незадолго до своего интервью Зеленский заявил в ходе совещания с правительством, что на Украине сохраняется масочный режим. В стране на фоне массового несоблюдения правил безопасности после смягчения карантина растет число зараженных.

По словам Зеленского, украинская экономика будет спасена частичным снятием карантина, однако коронавирус никуда не делся. «Держим руку на пульсе в отношении развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать», — заявил президент.

При этом в начале июня Зеленский нарушил общеукраинский карантин, посетив кафе в городе Хмельницком. «Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии», — подписан пост.

На фотографии Зеленский и несколько мужчин сидят за столиком в кафе и пьют кофе. На Украине рестораны и кафе должны были открыться для посетителей 5 июня, то есть через пару дней после поста президента.

Вскоре после этого Зеленский заявил, что заплатит штраф, если нарушил карантин, находясь в кафе. По словам президента, он посетил кафе по приглашению.

Последствия пандемии коронавируса для Украины далеки от радужных — правительство страны допускает, что годовой ВВП страны может снизиться на 4-8% по сравнению с предыдущим годом. «По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом», — говорится в тексте опубликованной экономической программы по преодолению последствий коронавируса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вместе с экспертами разработало план по восстановлению экономики после пандемии.

Тем не менее, более 46% украинских граждан считают, что страна приблизилась к расколу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).

В то же время 40,8% граждан страны высказали мнение, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения». Оптимистами в этом вопросе оказались жители запада и центра страны. При этом пессимистичные прогнозы чаще всего давали на юге и востоке Украины.

В середине апреля экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина» выразила мнение, что страну уничтожит пандемия коронавируса. Она связала такой исход с хаотичными действиями руководства страны.

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально», — обратила внимание Герман.

В конце марта о риске распада Украины из-за коронавируса говорил и украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. По его словам, Украина «еще не состоялась как государство», к тому же, в последнее время она делает все, чтобы этого не произошло. Гордон обратил внимание, что в стране разрушаются государственные институты, но этот процесс идет уже давно и не останавливается. Он не исключил, что украинцев могут ждать большие потрясения.