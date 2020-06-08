Работа и лечение: как можно улететь из России

Россиянам разрешили выезжать из страны

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Россияне смогут выезжать за границу для работы, учебы, лечения или ухода за больными родственниками. Соответствующее решение приняли в правительстве страны. Ранее это было невозможно из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19. На данный момент в России идет обсуждение возможности открытия авиасообщения для всех категорий граждан.

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он уточнил, что иностранцы также получили право на въезд в Россию для лечения и ухода за родственниками.

«Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — отметил Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что для предотвращения распространения коронавируса в России в марте власти приняли решение временно ограничить въезд в страну для иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян. «Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин», — подчеркнул он.

По его словам, в правительство поступило много соответствующих обращений, поэтому было решено внести изменения в режим ограничений для тех, кто оказался в такой ситуации.

Накануне ряд СМИ сообщили, что Росавиация в ближайшее время собирается направить в Роспотребнадзор предложение возобновить полеты из России за рубеж в 15 стран с 15 июля.

Источник ТАСС в одной из авиакомпаний сообщил, что за день до этого в Росавиации состоялось совещание, в ходе которого и было принято решение выдвинуть такое предложение.

«Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — уточнил собеседник агентства, знакомый с содержанием совещания по вопросу восстановления авиасообщения с иностранными государствами. При этом он отметил, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты почти во все страны.

Совещание было инициировано в связи с поручением Мишустина о восстановлении авиасообщения с иностранными государствами, формировании сценария развития отрасли и о мерах поддержки авиакомпаний исходя из каждого предлагаемого сценария, подчеркнул собеседник ТАСС. На совещании присутствовали представители крупнейших авиакомпаний, обратил внимание он.

Несмотря на то что в последнее время все чаще звучат намерения вскоре открыть международное авиасообщение, российский МИД в конце мая призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом. В министерстве призвали граждан учитывать, что большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.

«Угроза распространения коронавируса в мире не преодолена. Потому решение о возобновлении пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом эпидемиологической ситуации», — отметили в МИДе. В ведомстве напомнили россиянам о необходимости соблюдать осторожность для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в стране.

К тому же, дипломаты обратили внимание, что в Евросоюзе пока обсуждается только возможность открытия внутренних границ между странами шенгенской зоны.

Если будет складываться благоприятная ситуация, это произойдет в июне или июле, и только потом можно будет говорить о возобновлении внешнего туризма, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«В случае Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно», — отметили в МИД РФ.

Въезд в эти страны для граждан государств, не входящих в Евросоюз, ограничен на фоне пандемии, поэтому россияне не смогут посещать их даже при наличии действующих шенгенских виз, подчеркнули в министерстве. Помимо того, гражданам, которые отправятся в европейские страны сразу после открытия границ, стоит помнить о том, что им предстоит пройти 14-дневную изоляцию, говорится в сообщении.